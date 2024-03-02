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Аппетитные картофельные оладьи с хрустящей корочкой: такие же, как в "Макдоналдсе"

Картофельные оладьи "как из Макдоналдса": хрустящие снаружи и мягкие внутри

2:28
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт картофельных оладий "как из Макдоналдса". Одним из главных характеристик этих оладий является их хрустящая, золотистая корочка и сочный, нежный внутренний слой из нарезанного и натёртого картофеля.

Картофельные оладьи "как из Макдоналдса": хрустящие снаружи и мягкие внутри
Фото: delish.com by RACHEL VANNI is licensed under public domain

Для приготовления этих оладий по рецепту Delish.com рекомендуется выбирать крахмалистый картофель, предпочтительно сорта красного или коричневого цвета. Его можно приготовить, используя один из следующих методов: приготовление на пару, варку или бланшировку в горячем масле.

Ингредиенты:

— 2 крупных красновато-коричневых картофеля, очищенных, натёртых и мелко нарезанных (примерно 300 г),

— 2 столовые ложки картофельного крахмала,

— 2 чайные ложки соли,

— 1 чайная ложка сахара,

- 1/8 чайной ложки чёрного перца,

— растительное масло для жарки (примерно 40 г).

Приготовление:

  1. В большой кастрюле налейте воду на примерно 1 дюйм и доведите ее до кипения на среднем огне. Разложите картофель равномерным слоем в корзину пароварки, установите ее в кастрюлю, накройте крышкой и варите картофель до мягкости, но не разваривая, примерно 10-15 минут.
  2. Переложите варёный картофель на противень и оставьте его остывать примерно 20 минут.
  3. Переложите охлажденный картофель в среднюю миску. Добавьте картофельный крахмал, соль, сахар и перец, а затем хорошо перемешайте все ингредиенты.
  4. Сформируйте из массы картофеля овальные оладьи, примерно 70 г каждая. Рекомендуется сплющить края оладий и закруглить их. Разложите оладьи на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой, и заморозьте их минимум на 1 час или до 24 часов.
  5. В большой тяжёлой кастрюле с термометром для жарки налейте растительное масло на глубину примерно 1 дюйм. Разогрейте масло на среднем огне до температуры 180 градусов. Жарьте оладьи, переворачивая их в середине процесса, пока они не приобретут лёгкий золотисто-коричневый цвет, примерно 10 минут.
  6. Выложите оладьи на решетку, установленную на противне, и дайте им немного остыть перед подачей.

Теперь у вас есть рецепт восхитительных картофельных оладий, похожих на те, которые можно найти в Макдоналдсе. Наслаждайтесь этими аппетитными блюдами, которые станут прекрасной домашней альтернативой фастфуду!

McDonald’s Breakfast Hash Brown 🥔 (ONLY 2 ingredients!)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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