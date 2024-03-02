Горячий шоколад с пломбиром и капелькой коньяка: восхитительный аромат!

Предлагаем вам рецепт горячего шоколада с пломбиром от сайта "Лайфхакер.ру", который согреет в ненастный день и придаст ощущение тепла, уюта и безмятежности.
Фото: commons.wikimedia.org by masatoshi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
100 г горького шоколада,
300 г молока,
20 г коньяка,
70 г мороженого пломбир,
щепотка перца розе,
щепотка соли,
взбитые сливки — по вкусу.
Приготовление
В кастрюле растопите 100 г горького шоколада с содержанием какао не менее 70% вместе с 300 г молока (можете использовать коровье или растительное).
Добавьте 70 г пломбира для создания кремовой и сладкой ноты. Если хотите добавить немного алкоголя, можно влить 20 г коньяка. Прогревайте смесь на слабом огне в течение примерно минуты, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и напиток нагрелся.
Для придания интересного вкуса и аромата, приправьте шоколадно-пломбировую смесь небольшой щепоткой соли и перца розе.
Перелейте получившийся горячий шоколад в стакан и украсьте верх взбитыми сливками по своему желанию.
Теперь вы можете наслаждаться ароматным и очень вкусным горячим шоколадом с пломбиром!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ