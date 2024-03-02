Горячий шоколад с пломбиром и капелькой коньяка: восхитительный аромат!

Горячий шоколад с пломбиром: изысканное удовольствие в холодный день

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт горячего шоколада с пломбиром от сайта "Лайфхакер.ру", который согреет в ненастный день и придаст ощущение тепла, уюта и безмятежности.

Фото: commons.wikimedia.org by masatoshi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

100 г горького шоколада,

300 г молока,

20 г коньяка,

70 г мороженого пломбир,

щепотка перца розе,

щепотка соли,

взбитые сливки — по вкусу.

Приготовление

В кастрюле растопите 100 г горького шоколада с содержанием какао не менее 70% вместе с 300 г молока (можете использовать коровье или растительное). Добавьте 70 г пломбира для создания кремовой и сладкой ноты. Если хотите добавить немного алкоголя, можно влить 20 г коньяка. Прогревайте смесь на слабом огне в течение примерно минуты, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и напиток нагрелся. Для придания интересного вкуса и аромата, приправьте шоколадно-пломбировую смесь небольшой щепоткой соли и перца розе. Перелейте получившийся горячий шоколад в стакан и украсьте верх взбитыми сливками по своему желанию.

Теперь вы можете наслаждаться ароматным и очень вкусным горячим шоколадом с пломбиром!