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Горячий шоколад с пломбиром и капелькой коньяка: восхитительный аромат!

Горячий шоколад с пломбиром: изысканное удовольствие в холодный день

1:12
Еда

Предлагаем вам рецепт горячего шоколада с пломбиром от сайта "Лайфхакер.ру", который согреет в ненастный день и придаст ощущение тепла, уюта и безмятежности.

Горячий шоколад с пломбиром: изысканное удовольствие в холодный день
Фото: commons.wikimedia.org by masatoshi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 100 г горького шоколада,
  • 300 г молока,
  • 20 г коньяка,
  • 70 г мороженого пломбир,
  • щепотка перца розе,
  • щепотка соли,
  • взбитые сливки — по вкусу.

Приготовление

  1. В кастрюле растопите 100 г горького шоколада с содержанием какао не менее 70% вместе с 300 г молока (можете использовать коровье или растительное).
  2. Добавьте 70 г пломбира для создания кремовой и сладкой ноты. Если хотите добавить немного алкоголя, можно влить 20 г коньяка. Прогревайте смесь на слабом огне в течение примерно минуты, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и напиток нагрелся.
  3. Для придания интересного вкуса и аромата, приправьте шоколадно-пломбировую смесь небольшой щепоткой соли и перца розе.
  4. Перелейте получившийся горячий шоколад в стакан и украсьте верх взбитыми сливками по своему желанию.

Теперь вы можете наслаждаться ароматным и очень вкусным горячим шоколадом с пломбиром!

Горячий шоколад с мороженым
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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