Классический картофельный салат по-американски: с луком и солёными огурчиками с укропом

Американский классический картофельный салат — это блюдо, которое соответствует характерным чертам американской кухни. В этом салате от сайта Delish. com сочетаются сливочность и острота, а также приятный хруст лука и солёных огурцов.
Фото: delish.com by RACHEL VANNI is licensed under public domain
Ингредиенты (на 6 порций):
— 1.4 кг картофеля (оптимален сорт "Юкон Голд"), нарезанного кубиками,
— 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная,
— 1,5 чашки (360 г) майонеза,
— 1/4 чашки (60 г) нарезанных солёных огурцов с укропом,
В большой кастрюле насыпьте картофель и залейте водой. Добавьте щедрую порцию соли. Доведите воду до кипения и варите картофель до готовности — он должен стать мягким и легко протыкаться ножом (это займет примерно 12-15 минут). Откиньте воду и дайте картофелю немного остыть.
В большой миске смешайте мелко нарезанный лук, майонез, солёные огурцы, дижонскую горчицу, лимонный сок и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.
Добавьте в миску вареный картофель, нарезанные яйца и мелко нарезанный зеленый лук. Посолите и поперчите по вкусу. Еще раз аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат был равномерно пропитан соусом.
Охладите салат до готовности к подаче. Перед подачей посыпьте салат свежемолотым чёрным перцем для добавления аромата и вкуса.
Теперь ваш классический американский картофельный салат готов к сервировке. Насладитесь вкусом этого прекрасного блюда!
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