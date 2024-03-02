Классический картофельный салат по-американски: с луком и солёными огурчиками с укропом

Классический картофельный салат: в лучших традициях американских рецептов

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Американский классический картофельный салат — это блюдо, которое соответствует характерным чертам американской кухни. В этом салате от сайта Delish. com сочетаются сливочность и острота, а также приятный хруст лука и солёных огурцов.

Фото: delish.com by RACHEL VANNI is licensed under public domain

Ингредиенты (на 6 порций):

— 1.4 кг картофеля (оптимален сорт "Юкон Голд"), нарезанного кубиками,

— 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная,

— 1,5 чашки (360 г) майонеза,

— 1/4 чашки (60 г) нарезанных солёных огурцов с укропом,

— 1 столовая ложка (15 г) дижонской горчицы,

— 1 столовая ложка (15 мл) свежего лимонного сока,

— 0,5 чайной ложки паприки,

— 4 яйца, сваренных вкрутую и нарезанных,

— 1/4 чашки (45 г) мелко нарезанного зелёного лука,

— свежемолотый чёрный перец.

Приготовление:

В большой кастрюле насыпьте картофель и залейте водой. Добавьте щедрую порцию соли. Доведите воду до кипения и варите картофель до готовности — он должен стать мягким и легко протыкаться ножом (это займет примерно 12-15 минут). Откиньте воду и дайте картофелю немного остыть. В большой миске смешайте мелко нарезанный лук, майонез, солёные огурцы, дижонскую горчицу, лимонный сок и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте в миску вареный картофель, нарезанные яйца и мелко нарезанный зеленый лук. Посолите и поперчите по вкусу. Еще раз аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат был равномерно пропитан соусом. Охладите салат до готовности к подаче. Перед подачей посыпьте салат свежемолотым чёрным перцем для добавления аромата и вкуса.

Теперь ваш классический американский картофельный салат готов к сервировке. Насладитесь вкусом этого прекрасного блюда!