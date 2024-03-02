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Салат с консервированным тунцом: полезное блюдо, которое быстро готовится

Салат с тунцом и фасолью: легко, быстро и очень вкусно

1:53
Еда

Росконтроль утверждает, что "консервы не менее полезны, чем свежая рыба". Известно, что в рыбе есть йод, фосфор, железо, калий, кальций, многие витамины, жирные кислоты. Она полезна для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем и иммунитета, входит в состав многих диет и лечебного питания, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт Татьяна Синельщикова.

Салат с тунцом и фасолью: легко, быстро и очень вкусно
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При современных методах консервации практически вся польза свежего продукта сохраняется. Незначительно снижается количество водорастворимых витаминов (группа В), но жирорастворимые, такие как витамин D, сохраняются. Важнейший для здоровья человека микроэлемент кальций еще и усиливает свои позиции.

Специалисты считают рыбные консервы отличным источником белка, который хорошо усваивается нашим организмом. Натуральные консервы — низкокалорийные продукты, поэтому рекомендованы спортсменам и сторонникам активного образа жизни, желающим снизить вес.

Натуральные консервы — идеальный продукт. Можно готовить салаты, закуски, варить супы. Еще их называют "обедом холостяка": не нужно разогревать, не обязательно готовить — открыл и съел. А вариантов столько, что можно каждый день есть новое.

Салат с консервированным тунцом

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца консервированного
  • 8-10 помидоров черри
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • Перец, специи, зелень — по вкусу, по сезону

Приготовление:

Слейте с тунца и фасоли жидкость, рыбу разделите на кусочки. Нарежьте черри на половинки или четвертинки. Смешайте все в высоком салатнике: тунец, фасоль, нарезанную зелень, помидоры, добавьте специи, лимонный сок.

Как приготовить САЛАТ с тунцом быстро и просто
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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