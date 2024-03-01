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Врач Кашух назвала типичные ошибки при приготовлении еды

Топ-6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

3:24
Еда

Приготовление еды — это искусство, которое требует внимательности и осторожности. Несоблюдение правил гигиены и термической обработки может привести к серьезным последствиям для здоровья. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, чего не стоит делать на кухне и как обезопасить себя от отравления.

Топ-6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Не мыть руки перед готовкой.

Бактерии живут везде, в том числе и на руках, поэтому пропуск этого важного этапа может обернуться пищевым отравлением.

На коже рук обитает большое количество бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые в норме не приносят вреда. Однако иногда на руки могут попасть патогенные микробы, то есть те, которые при попадании в организм вызывают различные инфекционные заболевания, например, кишечная палочка, сальмонелла, листерия, коронавирусы, вирусы гриппа или гепатита А. Особенно опасно пропускать мытье рук при приготовлении салатов или закусок, поскольку в пище, которую будут варить, жарить или запекать, микроорганизмы погибнут от высокой температуры. 

  • Промывать мясо и яйца перед готовкой.

Многим кажется, что это важный шаг для профилактики пищевых отравлений и инфекций, но на деле так бактерии распространяются по кухне легче.

"В процессе мытья бактерии не погибают, а надолго остаются на стенках раковины или вместе с брызгами переносятся на кухонные поверхности, с которыми будет соприкасаться другая еда и посуда. В результате, когда в раковине окажутся зелень, овощи, фрукты или другие продукты, которые не подвергаются термической обработке, патогенные возбудители легко переходят на них. Кроме того, микробы могут остаться на стаканах или тарелках", — объясняет Екатерина Кашух.

  • Использовать одну разделочную доску.

Часто именно так передается сальмонелла, которая вызывает острое инфекционное заболевание сальмонеллёз и становится причиной серьёзного обезвоживания и других опасных последствий.

Сальмонелла погибает только при термической обработке, поэтому если резать овощи, фрукты, зелень или хлеб на разделочной доске, которая до этого использовалась для разделки мяса или рыбы, риск заразиться увеличивается в разы, комментирует врач.

  • Пробовать еду, чтобы оценить, испорчена она или нет.

Далеко не все патогенные микроорганизмы проявляются видимыми признаками порчи продуктов. Зачастую продукт может выглядеть и пахнуть нормально, хотя внутри уже "кипит жизнь".

  • Пробовать сырое тесто.

Многие рецепты выпечки предполагают использование сырых яиц, которые могут стать причиной сальмонеллеза. Мука тоже может быть опасной.

"Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, которая погибает только при термической обработке. Даже крохотный кусочек теста может привести к тяжелой диарее и рвоте, поэтому есть сырые яйца не стоит ни в каком виде. В муке тоже могут присутствовать вредоносные бактерии, например, кишечная палочка, которая также провоцирует пищевые отравления", — говорит врач.

  • Недоваривать мясо или рыбу.

Чтобы продукты не остались недоваренными или недожаренными, можно использовать специальный кухонный термометр, потому что вид, запах и даже вкус не всегда позволяют определить готовность блюд, объясняет Екатерина Кашух.

7 ошибок при приготовлении еды
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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