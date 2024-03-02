Процесс варки спагетти в мультиварке: раскрываем детали

Технология варки спагетти в мультиварке проста. "Лайфхакер.ру" напоминает вам, как это делать.
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Для приготовления спагетти в мультиварке следуйте этим шагам:
В мультиварке вскипятите воду, добавив соль. Обычно рекомендуется использовать пропорцию 1 литр воды на 100 гр. макаронных изделий. Выберите режим "Спагетти", "Паста" или "Варка на пару" на вашей мультиварке.
Положите спагетти в подготовленную воду и подождите, пока они плавно опустятся в воду, что обычно занимает 1-2 минуты. Если хотите, добавьте немного сливочного или растительного масла, например, оливкового или подсолнечного.
Плотно закройте крышку и продолжайте варить спагетти. Время приготовления может варьироваться, но обычно спагетти готовятся примерно 7-12 минут. Однако лучше всего ориентироваться на время, указанное на упаковке с макаронами.
Когда спагетти готовы, аккуратно поднимите их из воды, используя дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу. Необходимости промывать спагетти нет. Теперь ваши спагетти готовы к подаче. Наслаждайтесь приятным ужином!
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