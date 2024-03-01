Суп из батата и тыквы с арахисом: приготовьте это диетическое блюдо

Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Уровень сахара в крови — важный показатель не только для диабетиков. Глюкоза необходима нашему организму для правильного функционирования. И любые колебания, ниже нормы или выше, приводят к разным патологиям. Уровень сахара в крови можно поддерживать в норме, если избегать обезвоживания, высыпаться, регулярно заниматься спортом и придерживаться сбалансированного питания.

Фото: Own work by P.Lechien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Не существует специальной диеты для поддержания сахара в крови в норме, но приготовление блюд, содержащих сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, богатых клетчаткой, может помочь замедлить всасывание сахара в кровоток. Например, можно приготовить вкусный суп из сладкого картофеля (батата) и тыквы с арахисом, рецептом которого поделился сайт Food.News.

Суп из сладкого картофеля и тыквы с арахисом

Ингредиенты:

3 чашки овощного бульона

2 чашки жареного несоленого арахиса

1 маленькая тыква, очищенная и нарезанная кубиками.

1 большой батат, очищенный и нарезанный кубиками

1 стакан помидоров, крупно нарезанных

1 красный сладкий перец, нарезанный

1 стебель сельдерея, крупно нарезанный

1 лавровый лист

1 чайная ложка сушеного укропа

1 чайная ложка паприки

Приготовление:

В кастрюле доведите до кипения одну чашку бульона на среднем огне. Добавьте сельдерей, помидоры и болгарский перец в кипящий бульон и варите пять-семь минут.

Добавьте в суп батат, тыкву, лавровый лист, паприку и оставшиеся две чашки бульона. Накройте крышкой и готовьте 30 минут или пока сладкий картофель и тыква не станут мягкими.

Добавьте арахис в суп и варите пять минут. Удалите лавровый лист.

Взбейте содержимое блендером.

Перед подачей украсьте укропом, паприкой и арахисом.