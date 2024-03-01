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Суп из батата и тыквы с арахисом: приготовьте это диетическое блюдо

Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови

1:56
Еда

Уровень сахара в крови — важный показатель не только для диабетиков. Глюкоза необходима нашему организму для правильного функционирования. И любые колебания, ниже нормы или выше, приводят к разным патологиям. Уровень сахара в крови можно поддерживать в норме, если избегать обезвоживания, высыпаться, регулярно заниматься спортом и придерживаться сбалансированного питания.

Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови
Фото: Own work by P.Lechien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Не существует специальной диеты для поддержания сахара в крови в норме, но приготовление блюд, содержащих сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, богатых клетчаткой, может помочь замедлить всасывание сахара в кровоток. Например, можно приготовить вкусный суп из сладкого картофеля (батата) и тыквы с арахисом, рецептом которого поделился сайт Food.News.

Суп из сладкого картофеля и тыквы с арахисом

Ингредиенты:

  • 3 чашки овощного бульона
  • 2 чашки жареного несоленого арахиса
  • 1 маленькая тыква, очищенная и нарезанная кубиками.
  • 1 большой батат, очищенный и нарезанный кубиками
  • 1 стакан помидоров, крупно нарезанных
  • 1 красный сладкий перец, нарезанный
  • 1 стебель сельдерея, крупно нарезанный
  • 1 лавровый лист
  • 1 чайная ложка сушеного укропа
  • 1 чайная ложка паприки

Приготовление:

  • В кастрюле доведите до кипения одну чашку бульона на среднем огне. Добавьте сельдерей, помидоры и болгарский перец в кипящий бульон и варите пять-семь минут.
  • Добавьте в суп батат, тыкву, лавровый лист, паприку и оставшиеся две чашки бульона. Накройте крышкой и готовьте 30 минут или пока сладкий картофель и тыква не станут мягкими.
  • Добавьте арахис в суп и варите пять минут. Удалите лавровый лист.
  • Взбейте содержимое блендером.
  • Перед подачей украсьте укропом, паприкой и арахисом.
Крем-суп из батата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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