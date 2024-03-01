Суп из батата и тыквы с арахисом: приготовьте это диетическое блюдо

Уровень сахара в крови — важный показатель не только для диабетиков. Глюкоза необходима нашему организму для правильного функционирования. И любые колебания, ниже нормы или выше, приводят к разным патологиям. Уровень сахара в крови можно поддерживать в норме, если избегать обезвоживания, высыпаться, регулярно заниматься спортом и придерживаться сбалансированного питания.
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Не существует специальной диеты для поддержания сахара в крови в норме, но приготовление блюд, содержащих сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, богатых клетчаткой, может помочь замедлить всасывание сахара в кровоток. Например, можно приготовить вкусный суп из сладкого картофеля (батата) и тыквы с арахисом, рецептом которого поделился сайт Food.News.
Суп из сладкого картофеля и тыквы с арахисом
Ингредиенты:
3 чашки овощного бульона
2 чашки жареного несоленого арахиса
1 маленькая тыква, очищенная и нарезанная кубиками.
1 большой батат, очищенный и нарезанный кубиками
1 стакан помидоров, крупно нарезанных
1 красный сладкий перец, нарезанный
1 стебель сельдерея, крупно нарезанный
1 лавровый лист
1 чайная ложка сушеного укропа
1 чайная ложка паприки
Приготовление:
В кастрюле доведите до кипения одну чашку бульона на среднем огне. Добавьте сельдерей, помидоры и болгарский перец в кипящий бульон и варите пять-семь минут.
Добавьте в суп батат, тыкву, лавровый лист, паприку и оставшиеся две чашки бульона. Накройте крышкой и готовьте 30 минут или пока сладкий картофель и тыква не станут мягкими.
Добавьте арахис в суп и варите пять минут. Удалите лавровый лист.
Взбейте содержимое блендером.
Перед подачей украсьте укропом, паприкой и арахисом.
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