Эксперт назвал богатые кальцием продукты для укрепления костей

В этих трёх продуктах содержится больше всего кальция

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Продукты, богатые кальцием, играют ключевую роль в сохранении здоровья костей на протяжении всей жизни. Знали ли вы, что около 99% этого элемента в организме находится в костях и зубах? Да, это самый распространенный микроэлемент в нашем теле, поскольку кальций — это основной "кирпичик" для нашего скелета: он строит его и поддерживает состояние.

Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.

Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok, рассказал читателям Pravda.Ru, в каких трех продуктах содержится больше всего кальция.

Сыры. Если вам нужно быстро восполнить запасы кальция в организме, выбирайте пармезан, чеддер или моцареллу — они богаты минералами, необходимыми для крепости костей. Всего в в 30 г сыра — 18% суточной нормы кальция.

Тофу. Этот соевый продукт не только является отличным источником растительного белка, но и содержит значительное количество кальция. Тофу — настоящая панацея для веганов и вегетарианцев. В нем представлены полезные жирные кислоты, белок, жизненно необходимые витамины и минералы.

Бобы. Нут, фасоль, чечевица — именно то, что нужно вашим костям, так как они содержат кальций и большое количество клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствует насыщению и регулирует уровень сахара в крови.

Кальций укрепляет зубы и снижает риск развития кариеса, поэтому уже только ради красивой улыбки стоит добавить вышеперечисленные продукты в свой рацион.