Эксперт назвал богатые кальцием продукты для укрепления костей

Продукты, богатые кальцием, играют ключевую роль в сохранении здоровья костей на протяжении всей жизни. Знали ли вы, что около 99% этого элемента в организме находится в костях и зубах? Да, это самый распространенный микроэлемент в нашем теле, поскольку кальций — это основной "кирпичик" для нашего скелета: он строит его и поддерживает состояние.
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Сергей Веревкин, бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok, рассказал читателям Pravda.Ru, в каких трех продуктах содержится больше всего кальция.
Сыры. Если вам нужно быстро восполнить запасы кальция в организме, выбирайте пармезан, чеддер или моцареллу — они богаты минералами, необходимыми для крепости костей. Всего в в 30 г сыра — 18% суточной нормы кальция.
Тофу. Этот соевый продукт не только является отличным источником растительного белка, но и содержит значительное количество кальция. Тофу — настоящая панацея для веганов и вегетарианцев. В нем представлены полезные жирные кислоты, белок, жизненно необходимые витамины и минералы.
Бобы. Нут, фасоль, чечевица — именно то, что нужно вашим костям, так как они содержат кальций и большое количество клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствует насыщению и регулирует уровень сахара в крови.
Кальций укрепляет зубы и снижает риск развития кариеса, поэтому уже только ради красивой улыбки стоит добавить вышеперечисленные продукты в свой рацион.
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7 продуктов, в которых кальция больше, чем в твороге
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