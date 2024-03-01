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Сироп и эль из имбиря: два рецепта с суперфудом для крепкого здоровья

Готовим напиток из имбиря для укрепления иммунитета

1:29
Еда

Имбирь не содержит холестерина, жиров, глютена, натрия и сахара, к тому же он низкокалорийный. Доказано, что он облегчает хроническую боль, снимает воспаление и мышечные спазмы, улучшает метаболизм, снижает уровень сахара и холестерина в крови, устраняет проблемы с пищеварением, а также утреннюю тошноту. Если вы решили воспользоваться преимуществами этого универсального суперпродукта, то стоит взять на заметку эти два рецепта с сайта Food.News.

Готовим напиток из имбиря для укрепления иммунитета
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Имбирный эль

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки кефира
  • 1-2 чашки кокосовой воды
  • 100 г тертого свежего имбиря

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и дайте настояться для брожения в течение 24 часов, чтобы получить газировку, обогащенную пробиотиками. Кстати, кефир тоже помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение.

Имбирный сироп

Из корня имбиря получается замечательный сироп, который отлично подходит для коктейлей, смузи и даже безалкогольных напитков, усиливая их вкус.

Ингредиенты:

  • 180 мл воды
  • половина стакана сахара
  • 1 столовая ложка тертого свежего имбиря

Приготовление:

Вскипятите равное количество сахара и воды. Добавьте немного натертого имбиря и дайте смеси настояться в течение 10 минут, прежде чем процедить. Имбирный сироп можно хранить в холодильнике до двух недель.

Имбирный лимонад. Вкусный и полезный напиток
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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