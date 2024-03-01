Сироп и эль из имбиря: два рецепта с суперфудом для крепкого здоровья

Имбирь не содержит холестерина, жиров, глютена, натрия и сахара, к тому же он низкокалорийный. Доказано, что он облегчает хроническую боль, снимает воспаление и мышечные спазмы, улучшает метаболизм, снижает уровень сахара и холестерина в крови, устраняет проблемы с пищеварением, а также утреннюю тошноту. Если вы решили воспользоваться преимуществами этого универсального суперпродукта, то стоит взять на заметку эти два рецепта с сайта Food.News.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты и дайте настояться для брожения в течение 24 часов, чтобы получить газировку, обогащенную пробиотиками. Кстати, кефир тоже помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение.
Из корня имбиря получается замечательный сироп, который отлично подходит для коктейлей, смузи и даже безалкогольных напитков, усиливая их вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вскипятите равное количество сахара и воды. Добавьте немного натертого имбиря и дайте смеси настояться в течение 10 минут, прежде чем процедить. Имбирный сироп можно хранить в холодильнике до двух недель.
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