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Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: полезное блюдо для ужина

Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: как быстро приготовить оригинальное блюдо на ужин

1:45
Еда

Ужин должен быть легким и разнообразным. Иначе правильное питание быстро надоест, и потянет на что-нибудь вредное, ускоряющее процесс старения.

Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: как быстро приготовить оригинальное блюдо на ужин
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова рекомендует на ужин белок и овощи. Предпочтительнее выбирать рыбу, морепродукты. Они проще усваиваются нашим организмом, не оставляя чувства тяжести. Также она поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальным рецептом блюда для ужина. 

Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом

Ингредиенты:

  • Стейк тунца
  • Масло ГХИ
  • Кокосовые сливки
  • Мякоть манго
  • Морская капуста
  • Огурец
  • Перепелиные яйца
  • Листья салата
  • Пучок зелени
  • Чёрный кунжут
  • Красная сладкая паприка

Приготовление:

  • В небольшой сотейник положите маленький кусочек масла ГХИ и на него выложите стейк тунца. Стейк с одной стороны и другой стороны припеките с открытой крышкой до золотистой корочки в течение 1-2 минут.
  • Не переворачивая стейк, залейте его небольшим количеством сливок, накройте крышкой и поставьте на самый медленный огонь на 5 минут.
  • Тунец правильно готовить таким образом, чтобы внешне он получился серым, а внутри оставался розовым. Солить блюдо не нужно. При подаче стейк полейте сливками, а сверху можно положить мякоть манго для вкуса и красоты.
  • В качестве гарнира к блюду подадим салат. Нарежьте соломкой 3-4 перепелиных яйца, огурец. Добавьте морскую капусту, салатные листья, мелко измельченный пучок зелени, посыпьте черным кунжутом и красной сладкой паприкой.
СТЕЙК ИЗ ТУНЦА - КАК ПРИГОТОВИТЬ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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