Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: полезное блюдо для ужина

Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: как быстро приготовить оригинальное блюдо на ужин

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Ужин должен быть легким и разнообразным. Иначе правильное питание быстро надоест, и потянет на что-нибудь вредное, ускоряющее процесс старения.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова рекомендует на ужин белок и овощи. Предпочтительнее выбирать рыбу, морепродукты. Они проще усваиваются нашим организмом, не оставляя чувства тяжести. Также она поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальным рецептом блюда для ужина.

Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом

Ингредиенты:

Стейк тунца

Масло ГХИ

Кокосовые сливки

Мякоть манго

Морская капуста

Огурец

Перепелиные яйца

Листья салата

Пучок зелени

Чёрный кунжут

Красная сладкая паприка

Приготовление:

В небольшой сотейник положите маленький кусочек масла ГХИ и на него выложите стейк тунца. Стейк с одной стороны и другой стороны припеките с открытой крышкой до золотистой корочки в течение 1-2 минут.

Не переворачивая стейк, залейте его небольшим количеством сливок, накройте крышкой и поставьте на самый медленный огонь на 5 минут.

Тунец правильно готовить таким образом, чтобы внешне он получился серым, а внутри оставался розовым. Солить блюдо не нужно. При подаче стейк полейте сливками, а сверху можно положить мякоть манго для вкуса и красоты.

В качестве гарнира к блюду подадим салат. Нарежьте соломкой 3-4 перепелиных яйца, огурец. Добавьте морскую капусту, салатные листья, мелко измельченный пучок зелени, посыпьте черным кунжутом и красной сладкой паприкой.