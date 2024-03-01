Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: полезное блюдо для ужина

Ужин должен быть легким и разнообразным. Иначе правильное питание быстро надоест, и потянет на что-нибудь вредное, ускоряющее процесс старения.
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова
Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова рекомендует на ужин белок и овощи. Предпочтительнее выбирать рыбу, морепродукты. Они проще усваиваются нашим организмом, не оставляя чувства тяжести. Также она поделилась с читателями Pravda.Ru оригинальным рецептом блюда для ужина.
Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом
Ингредиенты:
Стейк тунца
Масло ГХИ
Кокосовые сливки
Мякоть манго
Морская капуста
Огурец
Перепелиные яйца
Листья салата
Пучок зелени
Чёрный кунжут
Красная сладкая паприка
Приготовление:
В небольшой сотейник положите маленький кусочек масла ГХИ и на него выложите стейк тунца. Стейк с одной стороны и другой стороны припеките с открытой крышкой до золотистой корочки в течение 1-2 минут.
Не переворачивая стейк, залейте его небольшим количеством сливок, накройте крышкой и поставьте на самый медленный огонь на 5 минут.
Тунец правильно готовить таким образом, чтобы внешне он получился серым, а внутри оставался розовым. Солить блюдо не нужно. При подаче стейк полейте сливками, а сверху можно положить мякоть манго для вкуса и красоты.
В качестве гарнира к блюду подадим салат. Нарежьте соломкой 3-4 перепелиных яйца, огурец. Добавьте морскую капусту, салатные листья, мелко измельченный пучок зелени, посыпьте черным кунжутом и красной сладкой паприкой.
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