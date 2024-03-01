Хранение в холодильнике может испортить некоторые продукты

Некоторые продукты не следует хранить в холодильнике

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперт Е. Павлова в интервью на канале "Москва-24" рассказала, какие продукты нежелательно держать в холодильнике и по какой причине.

Фото: allchoco.com

Во-первых, это бананы. От перепада температуры у них темнеет кожура, и они теряют витамины и питательные свойства.

Во-вторых, это грейпфруты и авокадо, которые тоже меняют цвет, вкусовые и питательные свойства, поскольку низкая температура экстремальна для содержащихся в них ферментов.

Шоколад при долгом хранении в холодильнике теряет аромат и приобретает твёрдость и белёсый налёт.

Также следует проводить регулярную заморозку и проветривание холодильника, чтобы в нём не было устойчивого запаха, иначе продукты, не хранящиеся в закрытых сосудах, его впитают.