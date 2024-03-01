Пряное томатное рагу из белой фасоли: вкусное и полезное, с аппетитным ароматом бекона

Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Это пряное томатное рагу с белой фасолью — быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за полчаса. В основе этого рецепта от автора New York Times Мелиссы Кларк лежит сочетание консервированной белой фасоли и помидоров, дополненное обжаренным беконом (по желанию), ароматным чесноком и хлопьями красного перца для придачи пикантности.

Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

Если используете бекон, он добавляет особую насыщенность в блюдо, но его использовать необязательно.

Ингредиенты:

— 0,5 чашки нарезанного бекона,

— 2-4 столовые ложки оливкового масла, а также ложка для смазывания,

— 7 зубчиков чеснока, мелко нарезанных,

— 0,5 чайной ложки хлопьев красного перца,

— 1 банка (14 унций) консервированных сливовидных помидоров,

— 3 банки (15 унций) белой фасоли,

— 0,5 чайной ложки морской или столовой соли,

— 1 чашка овощного или куриного бульона,

— Для подачи (по желанию): тертый сыр Пекорино Романо, молотый чёрный перец или копчёная паприка.

Приготовление:

В кастрюле на среднем огне обжарьте нарезанный бекон, пока он не станет хрустящим и подрумяненным, около 3-4 минут. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир на сковороде. Если используете бекон, оставьте его для украшения блюда (этот шаг можно пропустить, если не используете бекон). Добавьте в кастрюлю 2-4 столовые ложки оливкового масла в зависимости от использования бекона. Разогрейте масло в течение нескольких секунд, затем добавьте в него тонко нарезанный чеснок и хлопья красного перца. Готовьте, помешивая, пока чеснок не станет бледно-золотистым, примерно 1-2 минуты. Раздавите сливовидные помидоры в кастрюле, добавьте их вместе с жидкостью вместе с белой фасолью, солью и бульоном. Доведите рагу до кипения, затем уменьшите огонь, чтобы смесь немного закипала. Продолжайте варить, помешивая, пока рагу не загустеет, примерно 7-15 минут. Попробуйте и при необходимости добавьте немного соли. Подавайте горячим в тарелках, украшенным обжаренным беконом и посыпанным тёртым сыром Пекорино Романо, если желаете.

Полейте рагу немного оливковым маслом и посыпьте молотым чёрным перцем или копчёной паприкой по вкусу.