Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года
Цены на туры на Майские праздники: мальдивы, Таиланд и Вьетнам
Формирование перцев - важный этап, поэтому рассказываем об этом
В Slavania появился уникальный квест с Бурановскими бабушками
Гастроэнтеролог Левина заявила, что лечение изжоги содой усугубляет ее и повышает риск рака
Сергей Фомченков: Бойцы спецназа украинской ССО вооружены самым продвинутым оружием
Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле
Пряное томатное рагу из белой фасоли: вкусное и полезное, с аппетитным ароматом бекона

Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса

2:23
Еда

Это пряное томатное рагу с белой фасолью — быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за полчаса. В основе этого рецепта от автора New York Times Мелиссы Кларк лежит сочетание консервированной белой фасоли и помидоров, дополненное обжаренным беконом (по желанию), ароматным чесноком и хлопьями красного перца для придачи пикантности.

Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

Если используете бекон, он добавляет особую насыщенность в блюдо, но его использовать необязательно.

Ингредиенты:

— 0,5 чашки нарезанного бекона,

— 2-4 столовые ложки оливкового масла, а также ложка для смазывания,

— 7 зубчиков чеснока, мелко нарезанных,

— 0,5 чайной ложки хлопьев красного перца,

— 1 банка (14 унций) консервированных сливовидных помидоров,

— 3 банки (15 унций) белой фасоли,

— 0,5 чайной ложки морской или столовой соли,

— 1 чашка овощного или куриного бульона,

— Для подачи (по желанию): тертый сыр Пекорино Романо, молотый чёрный перец или копчёная паприка.

Приготовление:

  1. В кастрюле на среднем огне обжарьте нарезанный бекон, пока он не станет хрустящим и подрумяненным, около 3-4 минут. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир на сковороде. Если используете бекон, оставьте его для украшения блюда (этот шаг можно пропустить, если не используете бекон).
  2. Добавьте в кастрюлю 2-4 столовые ложки оливкового масла в зависимости от использования бекона. Разогрейте масло в течение нескольких секунд, затем добавьте в него тонко нарезанный чеснок и хлопья красного перца. Готовьте, помешивая, пока чеснок не станет бледно-золотистым, примерно 1-2 минуты.
  3. Раздавите сливовидные помидоры в кастрюле, добавьте их вместе с жидкостью вместе с белой фасолью, солью и бульоном. Доведите рагу до кипения, затем уменьшите огонь, чтобы смесь немного закипала. Продолжайте варить, помешивая, пока рагу не загустеет, примерно 7-15 минут. Попробуйте и при необходимости добавьте немного соли.
  4. Подавайте горячим в тарелках, украшенным обжаренным беконом и посыпанным тёртым сыром Пекорино Романо, если желаете.

Полейте рагу немного оливковым маслом и посыпьте молотым чёрным перцем или копчёной паприкой по вкусу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
АвтоВАЗ анонсировал выход новой модели Lada Iskra: первый квартал 20255 года
Цены на туры на Майские праздники: мальдивы, Таиланд и Вьетнам
Формирование перцев - важный этап, поэтому рассказываем об этом
В Slavania появился уникальный квест с Бурановскими бабушками
Гастроэнтеролог Левина заявила, что лечение изжоги содой усугубляет ее и повышает риск рака
Сергей Фомченков: Бойцы спецназа украинской ССО вооружены самым продвинутым оружием
Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле
Армия России заняла село Бердычи, где находится подбитый танк Abrams
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников