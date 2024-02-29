Рагу из тофу и сладкого картофеля: идеальный сытный рецепт для вегетарианцев

Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле

4:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Рагу из сладкого картофеля и тофу является вариацией традиционного японского блюда нимоно. Оно имеет особенный вкус благодаря сочетанию соевого соуса и грибов шиитаке, которые дополняют нежный сладкий картофель, который размягчается и становится густым в процессе тушения.

Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

В этом рецепте от Мелиссы Кларк, автора New York Times, используется тофу, который добавляется двумя способами — часть маринуется в соевом соусе и затем добавляется в рагу для достижения мягкой и нежной текстуры, а оставшаяся часть обжаривается до золотистого цвета и подается сверху в качестве хрустящего гарнира.

Если вы не любите тофу, его можно полностью исключить из рецепта и получить не менее сытное блюдо.

Ингредиенты:

— 3 столовые ложки поджаренного кунжутного масла,

— 7-8 унций грибов шиитаке, (ножки удалить, шляпки нарезать ломтиками),

— 1 средняя луковица, разрезанная пополам и тонко нарезанная,

— 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,

— 3 фунта сладкого картофеля, очищенного и нарезанного на куски примерно 2 дюйма (около 8 чашек),

— 2 чашки даси (быстрого приготовления или домашнего) или овощного/куриного бульона,

— 1 кусочек сушёного комбу (по желанию),

— 6 столовых ложек соевого соуса,

— 3 столовые ложки мирина,

— 3 столовые ложки саке,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 фунт твёрдого тофу, нарезанного кубиками,

— соль по вкусу,

— 1 столовая ложка кукурузного крахмала,

— 2-3 чашки молодой зелени, такой как капуста, шпинат или горчица,

— 1 чайная ложка рисового винного уксуса,

— 4 пёрышка зеленого лука, тонко нарезанных.

Приготовление: