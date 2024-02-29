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Рагу из тофу и сладкого картофеля: идеальный сытный рецепт для вегетарианцев

Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле

4:16
Еда

Рагу из сладкого картофеля и тофу является вариацией традиционного японского блюда нимоно. Оно имеет особенный вкус благодаря сочетанию соевого соуса и грибов шиитаке, которые дополняют нежный сладкий картофель, который размягчается и становится густым в процессе тушения.

Рагу из сладкого картофеля и тофу: густое второе блюдо в японском стиле
Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

В этом рецепте от Мелиссы Кларк, автора New York Times, используется тофу, который добавляется двумя способами — часть маринуется в соевом соусе и затем добавляется в рагу для достижения мягкой и нежной текстуры, а оставшаяся часть обжаривается до золотистого цвета и подается сверху в качестве хрустящего гарнира.

Если вы не любите тофу, его можно полностью исключить из рецепта и получить не менее сытное блюдо.

Ингредиенты:

— 3 столовые ложки поджаренного кунжутного масла,

— 7-8 унций грибов шиитаке, (ножки удалить, шляпки нарезать ломтиками),

— 1 средняя луковица, разрезанная пополам и тонко нарезанная,

— 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,

— 3 фунта сладкого картофеля, очищенного и нарезанного на куски примерно 2 дюйма (около 8 чашек),

— 2 чашки даси (быстрого приготовления или домашнего) или овощного/куриного бульона,

— 1 кусочек сушёного комбу (по желанию),

— 6 столовых ложек соевого соуса,

— 3 столовые ложки мирина,

— 3 столовые ложки саке,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 фунт твёрдого тофу, нарезанного кубиками,

— соль по вкусу,

— 1 столовая ложка кукурузного крахмала,

— 2-3 чашки молодой зелени, такой как капуста, шпинат или горчица,

— 1 чайная ложка рисового винного уксуса,

— 4 пёрышка зеленого лука, тонко нарезанных.

Приготовление:

  1. В средней кастрюле на среднем огне разогрейте 2 столовые ложки кунжутного масла. Добавьте грибы, лук и имбирь, готовьте, помешивая, пока они не станут золотистыми и мягкими, около 7-10 минут.
  2. Добавьте сладкий картофель, даси, комбу (если используете), 5 столовых ложек соевого соуса, мирин, саке и сахар. Доведите до кипения. Положите кусочек пергаментной бумаги или другую крышку прямо поверх жидкости и тушите на низком огне, пока сладкий картофель не станет очень мягким, около 30-35 минут.
  3. Пока рагу готовится, подготовьте тофу. Выложите тофу на тарелку, покрытую кухонной или бумажной салфеткой, и положите сверху еще одну салфетку или заверните кухонное полотенце вокруг тофу, затем накройте его сковородкой или тарелкой, придавив его сверху. Оставьте на 15 минут для удаления лишней влаги. Затем разложите половину кубиков тофу в небольшую миску, полейте оставшейся столовой ложкой соевого соуса и посолите по вкусу, чтобы он мариновался.
  4. В другой миске смешайте оставшийся тофу с кукурузным крахмалом. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием или хорошо прожарьте чугунную сковороду на среднем огне и добавьте оставшуюся 1 столовую ложку кунжутного масла. Когда масло нагреется, добавьте кубики тофу и обжарьте их с обеих сторон, пока они не станут хрустящими и золотистыми, примерно 5-7 минут. Переложите обжаренный тофу на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, и посолите его немного. (Вы также можете запекать тофу в духовке или фритюрнице).
  5. Когда сладкий картофель станет мягким, снимите крышку с рагу. Если соус кажется жидким, варите его еще несколько минут без крышки, чтобы он немного утолщался.
  6. Добавьте в рагу зелень, чтобы она завяла, затем добавьте маринованный в соевом соусе тофу, оставшуюся маринад соевого соуса из миски и рисовый винный уксус. В ходе перемешивания картофель может размягчаться, и это нормально — соус будет загущаться. Пробуйте и при необходимости добавляйте больше соли, соевого соуса, кунжутного масла и рисового винного уксуса, чтобы достичь яркого и ароматного вкуса.
  7. Разложите готовое рагу по тарелкам и посыпьте сверху нарезанным зеленым луком и хрустящим тофу. По желанию можно полить еще соевым соусом перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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