Коктейль из клубники с кефиром: прекрасно витаминизирует, освежает и бодрит

Клубничный коктейль с кефиром: быстрый и полезный перекус

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление нежного и освежающего клубничного коктейля с кефиром - это очень просто. Такой быстрый и вкусный перекус отлично подойдет для полдника, ужина или на сон грядущий. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов, а процесс приготовления от "Лайфхакера.ру" не займёт много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Данный рецепт рассчитан на одну порцию.

Ингредиенты:

- 6-8 крупных ягод клубники,

- 200-250 мл кефира,

- сахар или мёд по вкусу.

Приготовление:

Очистите клубнику и нарежьте её произвольно. Положите клубнику и кефир в блендер или миксер и взбейте все ингредиенты до получения однородной консистенции. По вкусу можно добавить немного сахара или мёда, чтобы усилить сладость напитка. Перелейте коктейль в бокал и подавайте сразу же.

Подсказка: если клубника очень сладкая, вам может не потребоваться добавлять сахар или мёд. Если вы хотите добавить нотку свежести, можно также добавить немного свежевыжатого лимонного сока.

Этот клубничный коктейль с кефиром - идеальный выбор для легкого перекуса. Он освежает и бодрит, а также содержит витамины и антиоксиданты, благотворно влияющие на здоровье. Насладитесь нежным вкусом и ароматом этого клубничного коктейля с кефиром в любое время дня!