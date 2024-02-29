Коктейль из клубники с кефиром: прекрасно витаминизирует, освежает и бодрит

Приготовление нежного и освежающего клубничного коктейля с кефиром - это очень просто. Такой быстрый и вкусный перекус отлично подойдет для полдника, ужина или на сон грядущий. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов, а процесс приготовления от "Лайфхакера.ру" не займёт много времени.
Данный рецепт рассчитан на одну порцию.
Ингредиенты:
- 6-8 крупных ягод клубники,
- 200-250 мл кефира,
- сахар или мёд по вкусу.
Приготовление:
Подсказка: если клубника очень сладкая, вам может не потребоваться добавлять сахар или мёд. Если вы хотите добавить нотку свежести, можно также добавить немного свежевыжатого лимонного сока.
Этот клубничный коктейль с кефиром - идеальный выбор для легкого перекуса. Он освежает и бодрит, а также содержит витамины и антиоксиданты, благотворно влияющие на здоровье. Насладитесь нежным вкусом и ароматом этого клубничного коктейля с кефиром в любое время дня!
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