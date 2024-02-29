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Котлеты из свинины с добавлением яблока: новый взгляд на любимое мясное блюдо

Котлеты из свинины с яблоком: привычное мясное блюдо с новыми нотками

1:48
Еда

Попробуйте приготовить сочные котлеты из свинины с добавлением яблока, чтобы добавить интересные ароматические нотки в привычное блюдо. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" идеально подойдёт для ужина или обеда. Рецепт очень простой и не требует больших затрат времени и усилий.

Котлеты из свинины с яблоком: привычное мясное блюдо с новыми нотками
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления котлет из свинины с яблоком (4 порции) вам потребуется:

— 1 репчатый лук,

— 1 крупное кисло-сладкое яблоко,

— 500 г фарша из свинины или смеси свинины и говядины,

— 1 яйцо,

— 2 столовые ложки панировочных сухарей,

— 1 столовая ложка сладкого соуса чили,

— 0,5 чайной ложки соли,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Измельчите репчатый лук и очищенное яблоко, можно нарезать их ножом или натереть яблоко на крупной тёрке.
  2. В большой миске смешайте фарш, нарезанный лук и яблоко, добавьте яйцо, панировочные сухари, сладкий соус чили, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они хорошо смешались и получилась однородная масса. Сформируйте котлеты из полученной смеси.
  3. Разогрейте небольшое количество растительного масла на сковороде среднего размера. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Переложите обжаренные котлеты в противень или форму для запекания и отправьте их в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 20-25 минут, чтобы котлеты полностью пропеклись.

Готовые котлеты из свинины с яблоком можно подавать с овощами, картофельным пюре или любимым соусом. Они будут сочными, аппетитными и приятно удивят гостей. Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого уникального блюда!

АППЕТИТНЫЕ МЯСНЫЕ КОТЛЕТЫ С ЯБЛОКОМ без духовки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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