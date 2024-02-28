Приготовьте вкусные яйца-пашот на завтрак: простой пошаговый рецепт

Готовим яйца-пашот

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует несколько способов приготовления яиц-пашот. Воспользуйтесь этим методом, опубликованным на сайте ilovecooking.ie.

Фото: flickr.com by Kai Hendry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

вода,

соль,

яйца.

Приготовление:

Для приготовления 1 или 2 яиц-пашот подойдет любая кастрюля с крышкой небольшого или среднего размера.

Доведите чайник с водой до кипения. Поставьте кастрюлю на средний или средне-слабый огонь, затем влейте воду, примерно на 3-4 пальца высотой. Добавьте щепотку соли. Оставьте воду до тех пор, пока она почти не закипит и не поднимется всего несколько пузырьков.

Разлейте яйца по отдельным чашкам или формочкам, затем плавными движениями аккуратно вылейте каждое яйцо в воду, достаточно близко к поверхности. Распределите яйца так, чтобы они не слиплись во время приготовления.

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте 2 минуты, чтобы яйцо получилось очень жидким, и 4 минуты, чтобы желток стал более твёрдым.

С помощью решётчатой ложки зачёрпывайте каждое яйцо из воды, начиная с того, в которое вы опустили первое, давая воде стечь. Вы можете опустить яйцо в воду для дальнейшего приготовления, если оно всё ещё кажется вам слишком мягким, на ваш вкус, если слегка подогреете его.

Подавайте сразу, посыпав солью и перцем.