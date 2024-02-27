Батончики "Снежная дорога" — идеальный десерт к чаю для взрослых и детей

Батончики "Снежная дорога" — простой десерт для всей семьи. Подойдёт и для праздничного стола. Рецептом поделился сайт ilovecooking.ie.
Ингредиенты:
500 г белого шоколада,
154 г печенья "Oreo",
150 г сушёной клюквы,
100 г зефира,
100 г фисташковых орехов (по желанию).
Приготовление:
Застелите пергаментной бумагой квадратную форму диаметром 23 см, отложите в сторону.
Положите 400 г измельчённого белого шоколада в большую жаропрочную миску. Поставьте миску над кастрюлей с кипящей водой, следя за тем, чтобы дно миски не касалось воды. Дайте шоколаду медленно растаять, периодически помешивая. Когда растает примерно 75% шоколада, снимите с огня и дайте шоколаду растопиться. Перемешивайте, пока он не станет однородным.
Добавьте измельчённое печенье, сушёную клюкву, зефир и фисташковые орешки (если используете) и перемешивайте, пока все ингредиенты не покроются белым шоколадом.
Вылейте смесь в подготовленную форму, затем распределите её по форме и равномерно разровняйте лопаточкой или тыльной стороной большой ложки.
Растопите оставшиеся 100 г белого шоколада и перемешайте ложкой.
Поставьте в холодильник до застывания примерно на 1 час.
Достаньте охлаждённый десерт из формы и выложите на разделочную доску. Большим острым ножом нарежьте на квадратики.
Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 7 дней.
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