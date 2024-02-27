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Батончики "Снежная дорога" — идеальный десерт к чаю для взрослых и детей

Рецепт вкуснейших батончиков "Снежная дорога"

1:38
Еда

Батончики "Снежная дорога" — простой десерт для всей семьи. Подойдёт и для праздничного стола. Рецептом поделился сайт ilovecooking.ie.

Ингредиенты:

  • 500 г белого шоколада,
  • 154 г печенья "Oreo",
  • 150 г сушёной клюквы,
  • 100 г зефира,
  • 100 г фисташковых орехов (по желанию).

Приготовление:

  1. Застелите пергаментной бумагой квадратную форму диаметром 23 см, отложите в сторону.
  2. Положите 400 г измельчённого белого шоколада в большую жаропрочную миску. Поставьте миску над кастрюлей с кипящей водой, следя за тем, чтобы дно миски не касалось воды. Дайте шоколаду медленно растаять, периодически помешивая. Когда растает примерно 75% шоколада, снимите с огня и дайте шоколаду растопиться. Перемешивайте, пока он не станет однородным.
  3. Добавьте измельчённое печенье, сушёную клюкву, зефир и фисташковые орешки (если используете) и перемешивайте, пока все ингредиенты не покроются белым шоколадом.
  4. Вылейте смесь в подготовленную форму, затем распределите её по форме и равномерно разровняйте лопаточкой или тыльной стороной большой ложки.
  5. Растопите оставшиеся 100 г белого шоколада и перемешайте ложкой.
  6. Поставьте в холодильник до застывания примерно на 1 час.
  7. Достаньте охлаждённый десерт из формы и выложите на разделочную доску. Большим острым ножом нарежьте на квадратики.

Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 7 дней.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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