Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пяти иностранным наемникам "Азова"* суд может назначить от 5 по 21 года колонии
В Москве на одной из скамеек слепили снежную свинью
Медик Константинов считает создание базы неизвестных пациентов ненужным
Украинские военные запустили 7 снарядов в Макеевку и Горловку одновременно
PLOS Biology: летучие мыши переносят самые смертоносные для человека болезни
Мурманская область: 5 тысяч рублей за нетрезвого водителя
На юге России могут появиться сёла нового поколения
Восемь идеальных нюдовых помад по версии российских визажистов
В России сообщество Steam внесли в список сайтов с запрещённой информацией
Приготовьте ароматный кофе этим способом: напиток будет насыщенным и необычным

Готовим кофе во френ-прессе

0:58
Еда

Утренний кофе можно приготовить с помощью френч-пресса. Напиток получится насыщенным и ароматным. Рецептом поделился сайт eatingwell.com.

Готовим кофе во френ-прессе
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сначала доведите воду в чайнике до кипения.

Если вы используете цельные зёрна, измельчите их до консистенции, похожей на панировочные сухари). Гуща должна быть однородной по размеру, без большого количества мелкой крупки.

Добавьте гущу во френч-пресс.

Когда температура воды достигнет 100 градусов (примерно через минуту после снятия с огня), добавьте её во френч-пресс и энергично перемешайте с гущей. Настаивайте около 4 минут, затем медленно опускайте пресс, отделяя кофейную гущу от кофейной.

Подавайте и наслаждайтесь.

Если вы не планируете пить кофе сразу, не оставляйте его во френч-прессе, так как он останется на гуще и станет горьким. Вместо этого перелейте кофе в графин.

Готовим кофе с помощью френч-пресса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ? Дмитрий Плотников В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине Любовь Степушова Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Последние материалы
Клара Новикова рассказала о курьёзном случае во Львове
Начались съёмки фильма "Громовержцы" от компании Marvel
Механические коробки передач могут исчезнуть с российского рынка через несколько лет
Адвокат Промеса подал от его имени апелляцию по делу о контрабанде наркотиков
Успокаивающие ароматы для кошек: эффективное средство при стрессе
Госдума ввела штрафы для создателей финансовых пирамид
Диетолог Мухина призвала россиян есть сливочное масло
Госдума рассмотрит повышение взносов на капремонт
Биолог Гомыранов: точное количество белых медведей в России неизвестно
Ряд стран Евросоюза заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников