Приготовьте ароматный кофе этим способом: напиток будет насыщенным и необычным

Утренний кофе можно приготовить с помощью френч-пресса. Напиток получится насыщенным и ароматным. Рецептом поделился сайт eatingwell.com.
Сначала доведите воду в чайнике до кипения.
Если вы используете цельные зёрна, измельчите их до консистенции, похожей на панировочные сухари). Гуща должна быть однородной по размеру, без большого количества мелкой крупки.
Добавьте гущу во френч-пресс.
Когда температура воды достигнет 100 градусов (примерно через минуту после снятия с огня), добавьте её во френч-пресс и энергично перемешайте с гущей. Настаивайте около 4 минут, затем медленно опускайте пресс, отделяя кофейную гущу от кофейной.
Подавайте и наслаждайтесь.
Если вы не планируете пить кофе сразу, не оставляйте его во френч-прессе, так как он останется на гуще и станет горьким. Вместо этого перелейте кофе в графин.
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