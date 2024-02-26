Неопытные хозяйки не знают о способе приготовления яичной крошки без терки и разделочной доски

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Отварные яйца являются ключевым ингредиентом в многих блюдах, но часто подготовка их для приготовления может оказаться замороченной. Новый метод сэкономит ваше время и силы, предоставляя простой и быстрый способ приготовления яичной крошки.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0

Революционный метод с кружкой и ножом

Вместо использования терки или разделочной доски, возьмите глубокую кружку и острый нож.

Положите отварное яйцо в чашку, вставьте нож с края и, делая круговые движения, как будто перемешивая, получите яичную крошку за 15 секунд.

Преимущество такого метода заключается в простоте ополаскивания кружки, в отличие от замороченной очистки терки.

Полезный лайфхак с толкушкой

Пропустите нож и используйте толкушку с крупными дырками. Просто бросьте яйцо в чашку и прокрутите толкушку сверху.

Этот метод подходит для ленивых, быстрых и изобретательных кулинаров, но будьте осторожны, чтобы не получить яичное пюре.

Откройте для себя новый способ приготовления яичной крошки и наслаждайтесь простотой в каждом бите!