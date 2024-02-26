Неопытные хозяйки не знают о способе приготовления яичной крошки без терки и разделочной доски

Отварные яйца являются ключевым ингредиентом в многих блюдах, но часто подготовка их для приготовления может оказаться замороченной. Новый метод сэкономит ваше время и силы, предоставляя простой и быстрый способ приготовления яичной крошки.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Революционный метод с кружкой и ножом
Вместо использования терки или разделочной доски, возьмите глубокую кружку и острый нож.
Положите отварное яйцо в чашку, вставьте нож с края и, делая круговые движения, как будто перемешивая, получите яичную крошку за 15 секунд.
Преимущество такого метода заключается в простоте ополаскивания кружки, в отличие от замороченной очистки терки.
Полезный лайфхак с толкушкой
Пропустите нож и используйте толкушку с крупными дырками. Просто бросьте яйцо в чашку и прокрутите толкушку сверху.
Этот метод подходит для ленивых, быстрых и изобретательных кулинаров, но будьте осторожны, чтобы не получить яичное пюре.
Откройте для себя новый способ приготовления яичной крошки и наслаждайтесь простотой в каждом бите!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ