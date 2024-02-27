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Сёмга в апельсиновой глазури: сладость сиропа и кислинка цитрусовых оттенит вкус красной рыбы

Сёмга в апельсиновой глазури: отлично сочетается со сладостью и кислинкой цитрусовых

1:52
Еда

Рецепт сёмги в апельсиновой глазури весьма привлекательный и идеально вписывается в концепцию здорового питания. Сёмга действительно является ценным источником Омега-3 кислот, важных для здоровья сердца и мозга. Апельсины также обладают высоким содержанием витамина C и кленовый сироп может добавить уникальный сладковато-кислый вкус к блюду.

Сёмга в апельсиновой глазури: отлично сочетается со сладостью и кислинкой цитрусовых
Фото: flickr.com by .angels. is licensed under CC BY-ND 2.0.

Следует помнить, что добавление слишком большого количества сахара или сиропа по рецепту от сайта "Едим дома" может сделать глазурь излишне сладкой и перекрыть натуральный вкус ингредиентов.

Также, важно следить за временем готовки, чтобы не пересушить сёмгу в духовке. Рекомендуется проверять готовность рыбы регулярно, чтобы она оставалась сочной и нежной.

Глазурь:

  • кленовый сироп 1/4 стакана
  • сахар коричневый 2 ст. л.
  • оливковое масло 2 ст. л.
  • апельсиновый джем 2 ст. л.
  • апельсиновый сок 3 ст. л.

Основные ингредиенты:

  • апельсины 1 шт.
  • стейк семги 2 шт.

Приготовление

  1. Для начала нужно снять цедру с апельсина и обжарить ее на сковороде с оливковым маслом. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Подготовьте глазурь. Добавьте в обжаренную цедру коричневый сахар, кленовый сироп, апельсиновый мармеладный джем и апельсиновый сок. Готовьте все на медленном огне, помешивая.
  3. Выложите в жаропрочную посуду кольца апельсина и сверху положите стейки сёмги. Залейте приготовленной глазурью.
  4. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 20 минут или до готовности рыбы. Можно также готовить на гриле, смазав сверху сёмгу глазурью.
  5. Подавайте готовое блюдо к столу и наслаждайтесь сёмгой в апельсиновой глазури, которая обязательно порадует ваши вкусовые рецепторы!

Приятного аппетита!

Семга в апельсиновой глазури в духовке | Как приготовить филе семги на апельсиновой подушке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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