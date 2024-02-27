Сёмга в апельсиновой глазури: сладость сиропа и кислинка цитрусовых оттенит вкус красной рыбы

Рецепт сёмги в апельсиновой глазури весьма привлекательный и идеально вписывается в концепцию здорового питания. Сёмга действительно является ценным источником Омега-3 кислот, важных для здоровья сердца и мозга. Апельсины также обладают высоким содержанием витамина C и кленовый сироп может добавить уникальный сладковато-кислый вкус к блюду.
Фото: flickr.com by .angels. is licensed under CC BY-ND 2.0.
Следует помнить, что добавление слишком большого количества сахара или сиропа по рецепту от сайта "Едим дома" может сделать глазурь излишне сладкой и перекрыть натуральный вкус ингредиентов.
Также, важно следить за временем готовки, чтобы не пересушить сёмгу в духовке. Рекомендуется проверять готовность рыбы регулярно, чтобы она оставалась сочной и нежной.
Глазурь:
кленовый сироп 1/4 стакана
сахар коричневый 2 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
апельсиновый джем 2 ст. л.
апельсиновый сок 3 ст. л.
Основные ингредиенты:
апельсины 1 шт.
стейк семги 2 шт.
Приготовление
Для начала нужно снять цедру с апельсина и обжарить ее на сковороде с оливковым маслом. Разогреть духовку до 180 градусов.
Подготовьте глазурь. Добавьте в обжаренную цедру коричневый сахар, кленовый сироп, апельсиновый мармеладный джем и апельсиновый сок. Готовьте все на медленном огне, помешивая.
Выложите в жаропрочную посуду кольца апельсина и сверху положите стейки сёмги. Залейте приготовленной глазурью.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 20 минут или до готовности рыбы. Можно также готовить на гриле, смазав сверху сёмгу глазурью.
Подавайте готовое блюдо к столу и наслаждайтесь сёмгой в апельсиновой глазури, которая обязательно порадует ваши вкусовые рецепторы!
Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Семга в апельсиновой глазури в духовке | Как приготовить филе семги на апельсиновой подушке
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ