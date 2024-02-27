Сёмга в апельсиновой глазури: сладость сиропа и кислинка цитрусовых оттенит вкус красной рыбы

Сёмга в апельсиновой глазури: отлично сочетается со сладостью и кислинкой цитрусовых

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт сёмги в апельсиновой глазури весьма привлекательный и идеально вписывается в концепцию здорового питания. Сёмга действительно является ценным источником Омега-3 кислот, важных для здоровья сердца и мозга. Апельсины также обладают высоким содержанием витамина C и кленовый сироп может добавить уникальный сладковато-кислый вкус к блюду.

Фото: flickr.com by .angels. is licensed under CC BY-ND 2.0.

Следует помнить, что добавление слишком большого количества сахара или сиропа по рецепту от сайта "Едим дома" может сделать глазурь излишне сладкой и перекрыть натуральный вкус ингредиентов.

Также, важно следить за временем готовки, чтобы не пересушить сёмгу в духовке. Рекомендуется проверять готовность рыбы регулярно, чтобы она оставалась сочной и нежной.

Глазурь:

кленовый сироп 1/4 стакана

сахар коричневый 2 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

апельсиновый джем 2 ст. л.

апельсиновый сок 3 ст. л.

Основные ингредиенты:

апельсины 1 шт.

стейк семги 2 шт.

Приготовление

Для начала нужно снять цедру с апельсина и обжарить ее на сковороде с оливковым маслом. Разогреть духовку до 180 градусов. Подготовьте глазурь. Добавьте в обжаренную цедру коричневый сахар, кленовый сироп, апельсиновый мармеладный джем и апельсиновый сок. Готовьте все на медленном огне, помешивая. Выложите в жаропрочную посуду кольца апельсина и сверху положите стейки сёмги. Залейте приготовленной глазурью. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 20 минут или до готовности рыбы. Можно также готовить на гриле, смазав сверху сёмгу глазурью. Подавайте готовое блюдо к столу и наслаждайтесь сёмгой в апельсиновой глазури, которая обязательно порадует ваши вкусовые рецепторы!

Приятного аппетита!