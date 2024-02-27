Компот из замороженной черники: богат витаминами и антиоксидантами

Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из замороженной черники — отличный выбор для приготовления вкусного и полезного напитка. Черника действительно богата полезными свойствами и витаминами, что делает ее отличным ингредиентом для компота. Давайте вместе приготовим этот напиток, который предлагает сайт "Меню недели".

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

— Черника — 150 г

— Вода — 600 г

— Лимон — 1 долька

— Сахар — 2 ч. л. (по вкусу)

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты. Чернику можно использовать замороженную, её не нужно размораживать. Обратите внимание, что некоторые магазины продают под видом черники голубику, которая имеет более сладкий вкус. Промойте чернику прохладной водой. Если у вас уже вымытая черника, этот шаг можно пропустить. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте чернику и доведите до кипения. Сразу снимите с огня. Не перегревайте компот, так как многие полезные вещества могут разрушиться. Добавьте в горячий компот дольку лимона и сахар по вкусу. Оставьте настаиваться на 20-30 минут, затем перелейте в графин или другую стеклянную емкость. Если хотите закатать компот, увеличьте количество сахара. Разлейте готовый компот по стаканам. Напиток можно подавать как тёплым, так и холодным. Храните в холодильнике. Срок годности свежесваренного компота — не более 2 суток при температуре не выше +4 градусов.

Такой компот из черники не только вкусный, но и полезный для всей семьи. Наслаждайтесь этим ярким ароматным напитком!