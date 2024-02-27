Компот из замороженной черники: богат витаминами и антиоксидантами

Компот из замороженной черники — отличный выбор для приготовления вкусного и полезного напитка. Черника действительно богата полезными свойствами и витаминами, что делает ее отличным ингредиентом для компота. Давайте вместе приготовим этот напиток, который предлагает сайт "Меню недели".
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Ингредиенты:
— Черника — 150 г — Вода — 600 г — Лимон — 1 долька — Сахар — 2 ч. л. (по вкусу)
Приготовление:
Подготовьте ингредиенты. Чернику можно использовать замороженную, её не нужно размораживать. Обратите внимание, что некоторые магазины продают под видом черники голубику, которая имеет более сладкий вкус.
Промойте чернику прохладной водой. Если у вас уже вымытая черника, этот шаг можно пропустить.
Вскипятите воду в кастрюле, добавьте чернику и доведите до кипения. Сразу снимите с огня. Не перегревайте компот, так как многие полезные вещества могут разрушиться.
Добавьте в горячий компот дольку лимона и сахар по вкусу. Оставьте настаиваться на 20-30 минут, затем перелейте в графин или другую стеклянную емкость. Если хотите закатать компот, увеличьте количество сахара.
Разлейте готовый компот по стаканам. Напиток можно подавать как тёплым, так и холодным. Храните в холодильнике. Срок годности свежесваренного компота — не более 2 суток при температуре не выше +4 градусов.
Такой компот из черники не только вкусный, но и полезный для всей семьи. Наслаждайтесь этим ярким ароматным напитком!
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