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Компот из замороженной черники: богат витаминами и антиоксидантами

Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье

1:37
Еда

Компот из замороженной черники — отличный выбор для приготовления вкусного и полезного напитка. Черника действительно богата полезными свойствами и витаминами, что делает ее отличным ингредиентом для компота. Давайте вместе приготовим этот напиток, который предлагает сайт "Меню недели".

Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

— Черника — 150 г
— Вода — 600 г
— Лимон — 1 долька
— Сахар — 2 ч. л. (по вкусу)

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты. Чернику можно использовать замороженную, её не нужно размораживать. Обратите внимание, что некоторые магазины продают под видом черники голубику, которая имеет более сладкий вкус.
  2. Промойте чернику прохладной водой. Если у вас уже вымытая черника, этот шаг можно пропустить.
  3. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте чернику и доведите до кипения. Сразу снимите с огня. Не перегревайте компот, так как многие полезные вещества могут разрушиться.
  4. Добавьте в горячий компот дольку лимона и сахар по вкусу. Оставьте настаиваться на 20-30 минут, затем перелейте в графин или другую стеклянную емкость. Если хотите закатать компот, увеличьте количество сахара.
  5. Разлейте готовый компот по стаканам. Напиток можно подавать как тёплым, так и холодным. Храните в холодильнике. Срок годности свежесваренного компота — не более 2 суток при температуре не выше +4 градусов.

Такой компот из черники не только вкусный, но и полезный для всей семьи. Наслаждайтесь этим ярким ароматным напитком!

Компот из ЧЕРНИКИ 🍇 Простой Рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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