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Названы полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы

Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых

2:04
Еда

Горох, фасоль и чечевица — это не только вкусные и питательные продукты, но и настоящие сокровища для здоровья. О полезных свойствах бобовых рассказал читателям Pravda.Ru нутрициолог, эксперт Академии здоровья и биохакинга MINDVITA Антон Слепых.

Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых
Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Горох, фасоль и чечевица богаты белком, железом, кальцием, витаминами группы В и другими полезными веществами. Благодаря своему составу, они помогают укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и обогатить организм энергией и аминокислотами. Особенно полезно их употребление вегетарианцам, т. к. бобовые содержат большое количество аминокислот (белка)", — рассказывает эксперт.

Стоит напомнить, что в ходе объединенного исследования ученых из Канады и США был проведен анализ 26 научных работ, посвященных изучению влияния употребления бобовых на уровень холестерина. В исследовании приняли участие 1037 человек. Результаты исследования показали, что употребление одной порции бобовых в день (эквивалентно &frac34 чашки) связано со снижением уровня вредного холестерина на 5%. Это в свою очередь приводит к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 5-6%.

Кроме того, бобовые содержат много клетчатки, что помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.

Союз диетологов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование, в ходе которого было установлено, что употребление 20 г бобов ежедневно может снизить риск преждевременной смерти на 8%. Эти результаты подтверждают важность включения бобов в рацион питания для поддержания здоровья и продления жизни.

Таким образом, горох, фасоль и чечевица — это не просто продукты, а настоящие суперфуды, способные улучшить здоровье и качество жизни. Включение их в рацион питания поможет поддержать организм в отличной форме и насытить его всем необходимым для здоровья.

Горох. Польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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