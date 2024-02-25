Названы полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы

Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Горох, фасоль и чечевица — это не только вкусные и питательные продукты, но и настоящие сокровища для здоровья. О полезных свойствах бобовых рассказал читателям Pravda.Ru нутрициолог, эксперт Академии здоровья и биохакинга MINDVITA Антон Слепых.

Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Горох, фасоль и чечевица богаты белком, железом, кальцием, витаминами группы В и другими полезными веществами. Благодаря своему составу, они помогают укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и обогатить организм энергией и аминокислотами. Особенно полезно их употребление вегетарианцам, т. к. бобовые содержат большое количество аминокислот (белка)", — рассказывает эксперт.

Стоит напомнить, что в ходе объединенного исследования ученых из Канады и США был проведен анализ 26 научных работ, посвященных изучению влияния употребления бобовых на уровень холестерина. В исследовании приняли участие 1037 человек. Результаты исследования показали, что употребление одной порции бобовых в день (эквивалентно ¾ чашки) связано со снижением уровня вредного холестерина на 5%. Это в свою очередь приводит к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 5-6%.

Кроме того, бобовые содержат много клетчатки, что помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.

Союз диетологов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование, в ходе которого было установлено, что употребление 20 г бобов ежедневно может снизить риск преждевременной смерти на 8%. Эти результаты подтверждают важность включения бобов в рацион питания для поддержания здоровья и продления жизни.

Таким образом, горох, фасоль и чечевица — это не просто продукты, а настоящие суперфуды, способные улучшить здоровье и качество жизни. Включение их в рацион питания поможет поддержать организм в отличной форме и насытить его всем необходимым для здоровья.