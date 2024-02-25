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Как правильно замачивать рис для плова, чтоб рис был к рисинке, а вкус - восхитительным

Гастрономический секрет: восхитительный плов без промывания риса

0:52
Еда

На упаковке крупы мы часто видим совет промывать рис до прозрачности воды. Однако существует другой рецепт, который делает плов невероятно вкусным, не требуя промывания.

Гастрономический секрет: восхитительный плов без промывания риса
Фото: pexels.com by Satyam Verma is licensed under public domain
  1. Замачиваем рис в воде на 1,5-4 часа, в зависимости от сорта. Заметьте, без промывания!
  2. Солим воду хорошенько перед замачиванием. Важный шаг для идеального вкуса.
  3. Замачиваем рис в теплой воде температурой 60-62 градуса. Здесь скрыт настоящий секрет!

Подсказка: Соленая горячая вода эффективно вымывает крахмал из риса, делая плов рассыпчатым и вкусным.

Путем замачивания в теплой воде, вы создадите идеальные условия для приготовления восхитительного плова. Пробуйте этот секрет — и ваш плов станет настоящим шедевром кулинарии!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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