Как правильно замачивать рис для плова, чтоб рис был к рисинке, а вкус - восхитительным

Гастрономический секрет: восхитительный плов без промывания риса

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

На упаковке крупы мы часто видим совет промывать рис до прозрачности воды. Однако существует другой рецепт, который делает плов невероятно вкусным, не требуя промывания.

Фото: pexels.com by Satyam Verma is licensed under public domain

Замачиваем рис в воде на 1,5-4 часа, в зависимости от сорта. Заметьте, без промывания! Солим воду хорошенько перед замачиванием. Важный шаг для идеального вкуса. Замачиваем рис в теплой воде температурой 60-62 градуса. Здесь скрыт настоящий секрет!

Подсказка: Соленая горячая вода эффективно вымывает крахмал из риса, делая плов рассыпчатым и вкусным.

Путем замачивания в теплой воде, вы создадите идеальные условия для приготовления восхитительного плова. Пробуйте этот секрет — и ваш плов станет настоящим шедевром кулинарии!