На упаковке крупы мы часто видим совет промывать рис до прозрачности воды. Однако существует другой рецепт, который делает плов невероятно вкусным, не требуя промывания.
Подсказка: Соленая горячая вода эффективно вымывает крахмал из риса, делая плов рассыпчатым и вкусным.
Путем замачивания в теплой воде, вы создадите идеальные условия для приготовления восхитительного плова. Пробуйте этот секрет — и ваш плов станет настоящим шедевром кулинарии!
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.