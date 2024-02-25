Вкуснейший морс с замороженными ягодами

Рецепт морса с ягодами

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте морс с ягодами — очень вкусный напиток. Рецепт из личной коллекции автора.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

2 стакана свежих или замороженных ягод (клубника, малина, черника и т. д.),

4 стакана воды,

четверть стакана сахара (в зависимости от предпочтений),

сок половины лимона (по желанию),

лёд.

Приготовление:

В сотейник положите ягоды, воду и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите ещё около 5-7 минут, помешивая, чтобы сахар полностью растворился и ягоды стали мягкими.

Снимите с огня и дайте морсу немного остыть.

Процедите морс через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от косточек и кожицы ягод.

Добавьте сок лимона для придания свежести (по желанию) и перемешайте.

Охладите морс в холодильнике или добавьте лёд прямо в напиток.

Подавайте морс со льдом и свежими ягодами в качестве украшения.