Вкуснейший морс с замороженными ягодами

Приготовьте морс с ягодами — очень вкусный напиток. Рецепт из личной коллекции автора.
Ингредиенты:
Приготовление:
В сотейник положите ягоды, воду и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите ещё около 5-7 минут, помешивая, чтобы сахар полностью растворился и ягоды стали мягкими.
Снимите с огня и дайте морсу немного остыть.
Процедите морс через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от косточек и кожицы ягод.
Добавьте сок лимона для придания свежести (по желанию) и перемешайте.
Охладите морс в холодильнике или добавьте лёд прямо в напиток.
Подавайте морс со льдом и свежими ягодами в качестве украшения.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.