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Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый

Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска

1:21
Еда

Предлагаем вам рецепт яркого салата "Красное море" с крабовыми палочками, сладким перцем и сыром. "Лайфхакер.ру" предлагает разбавить привычное сочетание крабовых палочек и сыра сладким болгарским перцем и помидором, и вкусный салатик заиграет новыми красками!

Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia

Количество порций: 4

Ингредиенты:
— 150 г твёрдого сыра
— 200 г крабовых палочек
— 1 шт. болгарского перца
— 1 помидор
— 1 зубчик чеснока
— майонез (3-4 ст. ложки)
— соль (по вкусу)
— чёрный перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Натрите твёрдый сыр. Нарежьте крабовые палочки, перец и помидор и смешайте их в большой салатной миске.
  2. Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с майонезом. Затем добавьте эту соусную смесь к остальным ингредиентам в миске.
  3. Посолите и поперчите салат по своему вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом и пропитались вкусом.
  4. Дайте салату немного постоять, чтобы все вкусы хорошо соединились и насытились.

Подавайте салат "Красное море" на стол. Он прекрасно подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к основному.
Насладитесь яркими вкусами и сочностью этого восхитительного салата!

Популярный салат "Красное море". Супер салат за 5 минут | "Red Sea" salad. Super salad in 5 minutes
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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