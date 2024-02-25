Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый

Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт яркого салата "Красное море" с крабовыми палочками, сладким перцем и сыром. "Лайфхакер.ру" предлагает разбавить привычное сочетание крабовых палочек и сыра сладким болгарским перцем и помидором, и вкусный салатик заиграет новыми красками!

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 150 г твёрдого сыра

— 200 г крабовых палочек

— 1 шт. болгарского перца

— 1 помидор

— 1 зубчик чеснока

— майонез (3-4 ст. ложки)

— соль (по вкусу)

— чёрный перец (по вкусу)

Приготовление:

Натрите твёрдый сыр. Нарежьте крабовые палочки, перец и помидор и смешайте их в большой салатной миске. Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с майонезом. Затем добавьте эту соусную смесь к остальным ингредиентам в миске. Посолите и поперчите салат по своему вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом и пропитались вкусом. Дайте салату немного постоять, чтобы все вкусы хорошо соединились и насытились.

Подавайте салат "Красное море" на стол. Он прекрасно подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к основному.

Насладитесь яркими вкусами и сочностью этого восхитительного салата!