Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый

Предлагаем вам рецепт яркого салата "Красное море" с крабовыми палочками, сладким перцем и сыром. "Лайфхакер.ру" предлагает разбавить привычное сочетание крабовых палочек и сыра сладким болгарским перцем и помидором, и вкусный салатик заиграет новыми красками!
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia
Количество порций: 4
Ингредиенты: — 150 г твёрдого сыра — 200 г крабовых палочек — 1 шт. болгарского перца — 1 помидор — 1 зубчик чеснока — майонез (3-4 ст. ложки) — соль (по вкусу) — чёрный перец (по вкусу)
Приготовление:
Натрите твёрдый сыр. Нарежьте крабовые палочки, перец и помидор и смешайте их в большой салатной миске.
Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с майонезом. Затем добавьте эту соусную смесь к остальным ингредиентам в миске.
Посолите и поперчите салат по своему вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом и пропитались вкусом.
Дайте салату немного постоять, чтобы все вкусы хорошо соединились и насытились.
Подавайте салат "Красное море" на стол. Он прекрасно подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к основному. Насладитесь яркими вкусами и сочностью этого восхитительного салата!
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