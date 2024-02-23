Аппетитная скумбрия получится очень вкусной по этому рецепту

Рецепт скумбрии с картофелем в духовке

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо очень просто в приготовлении. Рецептом поделился Дзен-канал "Мои рецепты".

Фото: commons.wikimedia.org by pompi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

2 скумбрии,

1,5 кг картофеля,

2 моркови,

половина лимона,

2 ч. л приправы для картофеля,

2 ч. л приправы для рыбы,

соль — по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель, вымойте его и нарежьте на дольки.

Нарежьте морковь кружочками.

Переложите овощи в глубокую посуду, добавьте соль и приправу для картофеля, тщательно перемешайте.

Очистите и вымойте скумбрию, посолите по вкусу и натрите приправой для рыбы.

Сделайте глубокие надрезы по всей длине тушки рыбы и положите в них лимон.

Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите овощи и рыбу.

Закройте форму фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-55 минут.

По желанию, за 10-15 минут до готовности можно снять фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.