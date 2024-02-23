Аппетитная скумбрия получится очень вкусной по этому рецепту

Это блюдо очень просто в приготовлении. Рецептом поделился Дзен-канал "Мои рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление:
Очистите картофель, вымойте его и нарежьте на дольки.
Нарежьте морковь кружочками.
Переложите овощи в глубокую посуду, добавьте соль и приправу для картофеля, тщательно перемешайте.
Очистите и вымойте скумбрию, посолите по вкусу и натрите приправой для рыбы.
Сделайте глубокие надрезы по всей длине тушки рыбы и положите в них лимон.
Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите овощи и рыбу.
Закройте форму фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-55 минут.
По желанию, за 10-15 минут до готовности можно снять фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете