Не с говядиной, бараниной и курицей: приготовьте вкуснейший плов с этим продуктом

Аппетитные куриные сердечки на ужин

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно для плова используют баранину или говядину. Для этого рецепта можно использовать куриные сердечки. Этот плов готовится быстро и легко. Получается очень вкусным, сытным и идеально подходит для семейного обеда или ужина. Рецепт опубликовал Дзен-канал "Простые рецепты".

Фото: pixabay.com by jinho kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

700 г куриных сердечек,

200 г пропаренного риса,

1 морковь,

1 репчатый лук,

4 зубчика чеснока,

0,5 ч. л кориандра,

соль и чёрный перец — по вкусу,

0,5 ч. л куркумы,

500 мл воды,

растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Хорошо вымойте куриные сердечки, удалите лишний жир и разрежьте их пополам.

2. На разогретой сковороде добавьте растительное масло, выложите куриные сердечки и обжарьте на среднем огне в течение 15-20 минут.

3. Нарежьте морковь соломкой, а репчатый лук — мелкими кубиками.

4. Добавьте морковь и лук на сковороду и обжаривайте ещё примерно три минуты.

5. Затем добавьте дольки чеснока, промытый рис, специи и 450-500 мл воды. Тщательно перемешайте и дайте закипеть.

6. Уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и тушите до готовности в течение 30-40 минут.