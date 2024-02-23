Не с говядиной, бараниной и курицей: приготовьте вкуснейший плов с этим продуктом

Обычно для плова используют баранину или говядину. Для этого рецепта можно использовать куриные сердечки. Этот плов готовится быстро и легко. Получается очень вкусным, сытным и идеально подходит для семейного обеда или ужина. Рецепт опубликовал Дзен-канал "Простые рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Хорошо вымойте куриные сердечки, удалите лишний жир и разрежьте их пополам.
2. На разогретой сковороде добавьте растительное масло, выложите куриные сердечки и обжарьте на среднем огне в течение 15-20 минут.
3. Нарежьте морковь соломкой, а репчатый лук — мелкими кубиками.
4. Добавьте морковь и лук на сковороду и обжаривайте ещё примерно три минуты.
5. Затем добавьте дольки чеснока, промытый рис, специи и 450-500 мл воды. Тщательно перемешайте и дайте закипеть.
6. Уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и тушите до готовности в течение 30-40 минут.
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