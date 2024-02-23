Торт "Рыжик" с грецкими орехами и варёной сгущёнкой: все будут просить добавки!

Торт "Рыжик" любим многими, ведь это вкус, который большинство людей знают с самого детства. Этот торт с варёной сгущенкой состоит из тонких медовых коржей, которые прослоены хрустящими грецкими орехами.
Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Рецепт торта "Рыжик", который предлагает "Лайфхакер.ру", рассчитан на 4 порции.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
яйца (2 штуки),
сахар (200 г),
сливочное масло (115 г),
мёд (95 г),
сода (12 г),
мука (400 г),
грецкие орехи (150 г),
варёное сгущённое молоко (600 г).
Для приготовления торта вам потребуется выполнить следующее:
В кастрюле соедините яйца, сахар, сливочное масло и мёд. Нагревайте на паровой бане, постоянно помешивая, до получения однородной смеси.
Добавьте соду, а затем постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Закройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
Предварительно разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте несколько листов бумаги для выпечки.
Разделите тесто на 7 равных частей и раскатайте каждую из них на тонкий пласт на листе пергамента. Вырежьте круглые коржи.
Выпекайте коржи вместе с обрезками в течение 3-4 минут. Затем остудите их.
Отдельно измельчите обрезки теста и грецкие орехи. Взбейте варёную сгущёнку с помощью блендера.
Выкладывайте коржи на тарелку, прослаивая их сгущёнкой и орехами. Покройте верх и бока торта оставшейся сгущёнкой и посыпьте крошками из обрезков теста.
Уберите торт в холодильник на минимум 6 часов.
Перед подачей можно украсить торт свежими ягодами или шоколадной крошкой по желанию. Рекомендуется подавать торт вместе с чашкой горячего кофе или чая.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Рыжик. Медовик с вареной сгущенкой. Пальчики оближешь!!! | Анна Чижова
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ