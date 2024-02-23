Торт "Рыжик" с грецкими орехами и варёной сгущёнкой: все будут просить добавки!

Торт "Рыжик" с варёной сгущёнкой: всеми любимый десерт на любой праздник

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Рыжик" любим многими, ведь это вкус, который большинство людей знают с самого детства. Этот торт с варёной сгущенкой состоит из тонких медовых коржей, которые прослоены хрустящими грецкими орехами.

Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рецепт торта "Рыжик", который предлагает "Лайфхакер.ру", рассчитан на 4 порции.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца (2 штуки),

сахар (200 г),

сливочное масло (115 г),

мёд (95 г),

сода (12 г),

мука (400 г),

грецкие орехи (150 г),

варёное сгущённое молоко (600 г).

Для приготовления торта вам потребуется выполнить следующее:

В кастрюле соедините яйца, сахар, сливочное масло и мёд. Нагревайте на паровой бане, постоянно помешивая, до получения однородной смеси. Добавьте соду, а затем постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Закройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Предварительно разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте несколько листов бумаги для выпечки. Разделите тесто на 7 равных частей и раскатайте каждую из них на тонкий пласт на листе пергамента. Вырежьте круглые коржи. Выпекайте коржи вместе с обрезками в течение 3-4 минут. Затем остудите их. Отдельно измельчите обрезки теста и грецкие орехи. Взбейте варёную сгущёнку с помощью блендера. Выкладывайте коржи на тарелку, прослаивая их сгущёнкой и орехами. Покройте верх и бока торта оставшейся сгущёнкой и посыпьте крошками из обрезков теста. Уберите торт в холодильник на минимум 6 часов.

Перед подачей можно украсить торт свежими ягодами или шоколадной крошкой по желанию. Рекомендуется подавать торт вместе с чашкой горячего кофе или чая.