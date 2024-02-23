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Торт "Рыжик" с грецкими орехами и варёной сгущёнкой: все будут просить добавки!

Торт "Рыжик" с варёной сгущёнкой: всеми любимый десерт на любой праздник

1:56
Еда

Торт "Рыжик" любим многими, ведь это вкус, который большинство людей знают с самого детства. Этот торт с варёной сгущенкой состоит из тонких медовых коржей, которые прослоены хрустящими грецкими орехами.

Торт "Рыжик" с варёной сгущёнкой: всеми любимый десерт на любой праздник
Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рецепт торта "Рыжик", который предлагает "Лайфхакер.ру", рассчитан на 4 порции.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца (2 штуки),
  • сахар (200 г),
  • сливочное масло (115 г),
  • мёд (95 г),
  • сода (12 г),
  • мука (400 г),
  • грецкие орехи (150 г),
  • варёное сгущённое молоко (600 г).

Для приготовления торта вам потребуется выполнить следующее:

  1. В кастрюле соедините яйца, сахар, сливочное масло и мёд. Нагревайте на паровой бане, постоянно помешивая, до получения однородной смеси.
  2. Добавьте соду, а затем постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Закройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте несколько листов бумаги для выпечки.
  4. Разделите тесто на 7 равных частей и раскатайте каждую из них на тонкий пласт на листе пергамента. Вырежьте круглые коржи.
  5. Выпекайте коржи вместе с обрезками в течение 3-4 минут. Затем остудите их.
  6. Отдельно измельчите обрезки теста и грецкие орехи. Взбейте варёную сгущёнку с помощью блендера.
  7. Выкладывайте коржи на тарелку, прослаивая их сгущёнкой и орехами. Покройте верх и бока торта оставшейся сгущёнкой и посыпьте крошками из обрезков теста.
  8. Уберите торт в холодильник на минимум 6 часов.

Перед подачей можно украсить торт свежими ягодами или шоколадной крошкой по желанию. Рекомендуется подавать торт вместе с чашкой горячего кофе или чая.

Рыжик. Медовик с вареной сгущенкой. Пальчики оближешь!!! | Анна Чижова
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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