Запечённые куриные окорочка: имеют красивую румяную корочку благодаря соевому соусу с мёдом

Куриные окорочка, запечённые с соевым соусом и мёдом: чудесный рецепт для любого случая

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные окорочка, запечённые с соевым соусом и мёдом — это вкусное и сочное блюдо с привлекательной золотистой корочкой. Эти аппетитные окорочка рекомендует приготовить для дорогих мужчин сайт KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (на 3 порции):

— 60-70 мл соевого соуса,

— 2 столовые ложки бальзамического уксуса,

— 2 столовые ложки жидкого мёда,

— 3-4 куриных окорочка,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 100 мл горячей воды,

— По вкусу: сушёный молотый чеснок, различные приправы.

Приготовление:

В миске смешайте соевый соус, бальзамический уксус и мёд. По желанию добавьте сушёный молотый чеснок или другие приправы по вкусу. Положите куриные окорочка в пакет и залейте их маринадом. Хорошо перемешайте, чтобы окорочка равномерно пропитались. Поставьте пакет с окорочками в холодильник и оставьте на 1-2 часа или на всю ночь. Прогрейте духовку до 180-200 °C. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё окорочка. Полейте маринадом, оставшимся от маринования, и горячей водой. Поставьте форму с окорочками в разогретую духовку и запекайте около 45 минут, пока курица не станет золотистой и пропеченной.

Подайте запечённые куриные окорочка горячими, сочетая их с любимыми овощами или картофельным пюре. Наслаждайтесь нежным и ароматным вкусом этого блюда. Приятного аппетита!