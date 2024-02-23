Творожный пудинг для любимых мужчин: дополните его сладкими цукатами

Этот творожный пудинг с цукатами станет вкусным и питательным завтраком или нежным десертом на ужин для ваших любимых защитников! Ниже краткая инструкция по приготовлению этого полезного творожного блюда от сайта KP.RU.
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Ингредиенты:
— 450 г творога средней жирности,
— 50 г цукатов,
— 2 ст. ложки сахарной пудры,
— 2 ст. ложки муки,
— 3 яйца,
— сливочное масло для смазывания формы,
— 1 желток для смазывания.
Приготовление:
Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену.
Протрите творог через сито в отдельной миске. Добавьте сахарную пудру, муку и 3 желтка. Хорошо перемешайте.
Добавьте цукаты в творог и аккуратно добавьте взбитые белки. Перемешайте все ингредиенты.
Смажьте форму для пудинга сливочным маслом, выложите туда смесь и разровняйте. Сверху смажьте желтком.
Выпекайте пудинг в предварительно разогретой до 180°С духовке до образования румяной корочки.
Готовый творожный пудинг с цукатами станет отличным началом или завершением дня для вашего мужчины. Приятного аппетита!
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