Творожный пудинг для любимых мужчин: дополните его сладкими цукатами

Творожный пудинг с цукатами: сладкий завтрак или изысканный десерт на ужин для любимых мужчин

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот творожный пудинг с цукатами станет вкусным и питательным завтраком или нежным десертом на ужин для ваших любимых защитников! Ниже краткая инструкция по приготовлению этого полезного творожного блюда от сайта KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by cantalamessa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

— 450 г творога средней жирности,

— 50 г цукатов,

— 2 ст. ложки сахарной пудры,

— 2 ст. ложки муки,

— 3 яйца,

— сливочное масло для смазывания формы,

— 1 желток для смазывания.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену. Протрите творог через сито в отдельной миске. Добавьте сахарную пудру, муку и 3 желтка. Хорошо перемешайте. Добавьте цукаты в творог и аккуратно добавьте взбитые белки. Перемешайте все ингредиенты. Смажьте форму для пудинга сливочным маслом, выложите туда смесь и разровняйте. Сверху смажьте желтком. Выпекайте пудинг в предварительно разогретой до 180°С духовке до образования румяной корочки.

Готовый творожный пудинг с цукатами станет отличным началом или завершением дня для вашего мужчины. Приятного аппетита!