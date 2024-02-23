Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской

Создание салата "Министерский" потребует говядины, яичных блинчиков и маринованных огурцов. Этот аппетитный салат от сайта "Лайфхакер.ру" получается очень вкусным, мужчины его точно оценят!
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Вот список ингредиентов для салата "Министерский":
— 300 г говядины,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 1 штука лука репчатого,
— 3 яйца,
— 30 мл молока,
— соль по вкусу,
— 4 штуки маринованных огурцов,
— перец чёрный молотый по вкусу,
— майонез для заправки.
Приготовление:
Сварите говядину в течение 1,5-2 часов до готовности, остудите и нарежьте на мелкие кусочки.
Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Порубите лук и обжарьте в течение нескольких минут до золотистого цвета.
Взбейте яйца с молоком венчиком, посолите по вкусу.
Смажьте сковороду оставшимся маслом. Вылейте часть яичной смеси, чтобы создать тонкий слой. Обжарьте с каждой стороны около 1 минуты, затем переверните и обжарьте еще минуту. Повторяйте этот шаг, чтобы приготовить оставшиеся блинчики.
Обжаренные блинчики сверните в виде рулетиков и тонко нарежьте "лапшой".
Маринованные огурцы и отварную говядину также нарежьте тонкой соломкой, смешайте с нарезанными блинчиками и луком. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.
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