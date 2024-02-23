Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской

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Салат "Министерский": вкусное сочетание яичных блинчиков с маринованными огурчиками и говядиной

1:29
Еда

Создание салата "Министерский" потребует говядины, яичных блинчиков и маринованных огурцов. Этот аппетитный салат от сайта "Лайфхакер.ру" получается очень вкусным, мужчины его точно оценят!

Салат "Министерский": вкусное сочетание яичных блинчиков с маринованными огурчиками и говядиной
Фото: commons.wikimedia.org by Pohled 111 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список ингредиентов для салата "Министерский":

— 300 г говядины,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 штука лука репчатого,

— 3 яйца,

— 30 мл молока,

— соль по вкусу,

— 4 штуки маринованных огурцов,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— майонез для заправки.

Приготовление:

  1. Сварите говядину в течение 1,5-2 часов до готовности, остудите и нарежьте на мелкие кусочки.
  2. Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Порубите лук и обжарьте в течение нескольких минут до золотистого цвета.
  3. Взбейте яйца с молоком венчиком, посолите по вкусу.
  4. Смажьте сковороду оставшимся маслом. Вылейте часть яичной смеси, чтобы создать тонкий слой. Обжарьте с каждой стороны около 1 минуты, затем переверните и обжарьте еще минуту. Повторяйте этот шаг, чтобы приготовить оставшиеся блинчики.
  5. Обжаренные блинчики сверните в виде рулетиков и тонко нарежьте "лапшой".
  6. Маринованные огурцы и отварную говядину также нарежьте тонкой соломкой, смешайте с нарезанными блинчиками и луком. Добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.
Потрясающий Салат "МИНИСТЕРСКИЙ" Просто ОБЪЕДЕНИЕ!!! / Салат из Говядины / Beef Salad
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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