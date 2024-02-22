Зачем трясти кокос в супермаркете: рассказываем о правилах выбора вкусного ореха

Как выбрать свежий кокос

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы выбрать спелый и вкусный кокос, ориентируйтесь на эти характеристики.

Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

1. Встряхните кокос. Выбирайте тот, внутри которого много воды. Если вы найдете кокос, который не хлюпает при встряхивании, оставьте его на полке. Большое количество кокосовой воды — верный признак того, что орех более свежий, пишет thethingswellmake.com.

2. Ищите трещины, плесень и влажные участки. Иногда можно обнаружить заплесневелые участки. Обычно вы не увидите полной трещины на кокосе, наполненном водой, но можете заметить небольшие влажные участки, где начала образовываться крошечная трещинка. Не выбирайте кокосы с видимыми трещинами, плесенью или влажными участками.

3. Если сомневаетесь, выбирайте кокос потяжелее. Если вы сравниваете два ореха, которые кажутся одинаковыми по размеру, выбирайте самый тяжёлый. В таком, скорее всего, больше кокосовой воды, и, следовательно, он, вероятнее, самый свежий из двух.