Зачем трясти кокос в супермаркете: рассказываем о правилах выбора вкусного ореха

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Как выбрать свежий кокос

1:10
Еда

Чтобы выбрать спелый и вкусный кокос, ориентируйтесь на эти характеристики. 

Как выбрать свежий кокос
Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

1. Встряхните кокос. Выбирайте тот, внутри которого много воды. Если вы найдете кокос, который не хлюпает при встряхивании, оставьте его на полке. Большое количество кокосовой воды — верный признак того, что орех более свежий, пишет thethingswellmake.com.

2. Ищите трещины, плесень и влажные участки. Иногда можно обнаружить заплесневелые участки. Обычно вы не увидите полной трещины на кокосе, наполненном водой, но можете заметить небольшие влажные участки, где начала образовываться крошечная трещинка. Не выбирайте кокосы с видимыми трещинами, плесенью или влажными участками.

3. Если сомневаетесь, выбирайте кокос потяжелее. Если вы сравниваете два ореха, которые кажутся одинаковыми по размеру, выбирайте самый тяжёлый. В таком, скорее всего, больше кокосовой воды, и, следовательно, он, вероятнее, самый свежий из двух.

2 правила при выборе кокоса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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