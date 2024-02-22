Компот из сладкой кураги и яблок: зимнее витаминное удовольствие

Компот из яблок и кураги: прекрасный витаминный напиток для зимы

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из яблок и кураги получается очень вкусным, в меру сладким. Всего два ингредиента и 10 минут вашего времени — и чудесный компот от сайта "Лайфхакер.ру" готов!

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanadukoska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— Курага: 200 г,

— Яблоки: 3 штуки,

— Сахар: 100 г,

— Вода: 3 л.

Приготовление:

Тщательно промойте курагу. Удалите сердцевины яблок и нарежьте плоды крупными кусочками. Выложите курагу и яблоки в кастрюлю. Добавьте сахар и залейте водой. Количество сахара можно изменить по своему вкусу. Доведите смесь до кипения и нагревайте на слабом огне в течение 30 минут. Затем уберите с крышкой и дайте компоту настояться еще 20 минут.

Готовый компот из яблок и кураги получается невероятно вкусным и ароматным. Можно подавать его как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!