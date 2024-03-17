Как изготовить четверговую соль. Мощный оберег и привлечение в дом любви, удачи и достатка

Четверговая соль: как сделать и применять в домашних условиях

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию информацию о четверговой соли, включая процесс её приготовления и назначение.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Четверговая соль готовится один раз в год и хранится до следующего года. Она является своего рода оберегом и помогает привлечь в дом любовь, удачу и достаток.

Что представляет собой четверговая соль и какова её цель?

Хотя четверговая соль и не связана с религией, она занимает важное место в народных традициях и суевериях. Покупная или приготовленная хозяйкой в особый чистый четверг, эта соль хранится в доме весь год, защищая его от болезней и бедствий, увеличивая достаток и поддерживая мир в семье. В общем, она является надёжным спутником на всех этапах жизни.

Чёрная четверговая соль готовится в домашних условиях в определённый день с соблюдением специальных правил.

В день чистого четверга, перед тем как приступить к приготовлению пищи, важно тщательно убрать дом и принять особую гигиеническую процедуру.

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После этого к соли добавляются различные ингредиенты по вашему вкусу, такие как

ржаная мука,

овсяные хлопья,

капустные листья,

травы (например, розмарин, душица, мята и мелисса, крапива),

яйца.

Для приготовления четверговой соли в духовке, нужно предварительно разогреть духовку до 180-200 градусов. Затем положите соль в чугунную кастрюлю (только соль или с другими ингредиентами) и запекайте несколько часов. После приготовления выключите духовку и дайте соли остыть. Затем аккуратно насыпьте готовую соль в мешочек из хлопчатобумажной ткани.

Варианты применения четверговой соли

Четверговая соль имеет широкий спектр применения. Можно добавлять её в различные блюда, чтобы придать им особый вкус и энергетику.

Для уборки дома

Добавление горсти чёрной соли в воду для протирки пыли или мытья полов помогает очистить дом от негативной энергии, такой как сглаз, порча и другие неприятности.

Для принятия ванны

Добавление небольшого количества четверговой соли к другим добавкам в ванну способствует глубокому расслаблению, снятию напряжения и очищению от сглаза.

Четверговая соль известна как мощный оберег. Её рассыпают на пороге дома, чтобы очистить жилище от злых духов, привлечь удачу и защитить от людей с дурными намерениями. Считается, что соль поглощает негативную энергию, предотвращая проникновение нечистых сил и вред от недоброжелателей.