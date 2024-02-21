Отбивные из курицы с помидорами и сыром: вкуснейший ужин и никакого лишнего жира!

Куриные отбивные с помидорами и сыром: диетические, без лишнего жира

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Подача сочных куриных отбивных с помидорами и сыром — это замечательный способ приготовления аппетитного блюда, которое объединяет свежее куриное филе с сочными помидорами и ароматным сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under CC BY-SA 3.0

Следуя этому простому рецепту от сайта "Лайфхакер.ру", вы сможете приготовить эти нежнейшие отбивные с лёгкостью!

Ингредиенты:

— 4 куска куриной грудки,

— соль и перец по вкусу,

— 1-2 помидора,

— 1 луковица,

— 80-100 грамм сыра,

— 1 чайная ложка растительного масла,

— 3-4 столовые ложки сметаны или майонеза.

Приготовление

Оберните куски куриной грудки в пищевую плёнку и аккуратно отбейте их с двух сторон. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте помидоры и лук тонкими кольцами. Натрите сыр на крупной тёрке. Поместите куски курицы на смазанную растительным маслом противень. На каждый кусок положите немного сметаны или майонеза, затем выложите сверху лук и помидоры, и посыпьте сыром. Запекайте куриные отбивные в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.

Аппетитные куриные отбивные с помидорами и сыром готовы к подаче. Подавайте их горячими и наслаждайтесь сочным и вкусным сочетанием этих ингредиентов.