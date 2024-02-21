Густой апельсиновый кисель: можно подавать как охлаждённом, так и тёплым

Апельсиновый кисель — это густой и ароматный напиток с приятным вкусом и ароматом апельсинов и гвоздики. Этот напиток по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" прекрасно освежает в жаркую погоду и согревает в холода, если пить его тёплым или горячим. Кроме того, кисель из апельсинов подходит в качестве десерта.
Фото: flickr.com by Kanko* is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 2 штуки апельсинов,
— 30 грамм картофельного крахмала,
— 350 мл воды,
— 100 грамм сахара,
— 3 гвоздики.
Инструкция по приготовлению:
Обдайте апельсины кипятком, чтобы удалить восковое покрытие. Выжмите из них сок.
В маленькой миске смешайте картофельный крахмал с небольшим количеством воды, чтобы получилась гладкая паста.
В кастрюле смешайте воду и апельсиновый сок. Добавьте сахар и гвоздику. Нагревайте смесь на среднем огне, пока сахар полностью не растворится.
Медленно вливайте крахмальную пасту в кастрюлю с постоянным помешиванием. Продолжайте варить кисель на среднем огне, пока он не загустеет и приобретет желаемую консистенцию.
Как только кисель загустеет, снимите его с огня и охладите до комнатной температуры.
Охлажденный апельсиновый кисель можно подавать в стаканах или креманках. При желании его можно охладить в холодильнике перед подачей.
Приятного аппетита! Апельсиновый кисель станет отличным напитком для хмурых февральских вечеров или сладким десертом для всех любителей цитрусового вкуса.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ