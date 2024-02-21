Густой апельсиновый кисель: можно подавать как охлаждённом, так и тёплым

Апельсиновый кисель: густой и слегка пряный, с лёгким ароматом гвоздики

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый кисель — это густой и ароматный напиток с приятным вкусом и ароматом апельсинов и гвоздики. Этот напиток по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" прекрасно освежает в жаркую погоду и согревает в холода, если пить его тёплым или горячим. Кроме того, кисель из апельсинов подходит в качестве десерта.

Фото: flickr.com by Kanko* is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 2 штуки апельсинов,

— 30 грамм картофельного крахмала,

— 350 мл воды,

— 100 грамм сахара,

— 3 гвоздики.

Инструкция по приготовлению:

Обдайте апельсины кипятком, чтобы удалить восковое покрытие. Выжмите из них сок. В маленькой миске смешайте картофельный крахмал с небольшим количеством воды, чтобы получилась гладкая паста. В кастрюле смешайте воду и апельсиновый сок. Добавьте сахар и гвоздику. Нагревайте смесь на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Медленно вливайте крахмальную пасту в кастрюлю с постоянным помешиванием. Продолжайте варить кисель на среднем огне, пока он не загустеет и приобретет желаемую консистенцию. Как только кисель загустеет, снимите его с огня и охладите до комнатной температуры. Охлажденный апельсиновый кисель можно подавать в стаканах или креманках. При желании его можно охладить в холодильнике перед подачей.

Приятного аппетита! Апельсиновый кисель станет отличным напитком для хмурых февральских вечеров или сладким десертом для всех любителей цитрусового вкуса.