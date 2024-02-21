Приготовьте жюльен с грибами, заменив курицу на картофель — это очень вкусно!

Рецепт грибного жюльена с картофелем — это прекрасная и сытная альтернатива для семейного ужина или обеда. Всего несколько простых шагов, и у вас на столе нежное и ароматное блюдо от сайта RussianFood. com.
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Ингредиенты (для 8 порций):
— 7 штук картофеля,
— 250 г шампиньонов,
— 1 луковица,
— 200 мл 10% сливок,
— 100 мл молока,
— 120 г твёрдого сыра,
— 5 столовых ложек растительного масла,
— 1,5 столовых ложек пшеничной муки,
— 2 чайные ложки соли,
— 0,5 чайной ложки чёрного перца.
Инструкция по приготовлению:
Нарежьте картофель тонкими круглыми ломтиками.
Нарежьте лук мелкой соломкой, а шампиньоны — небольшими кусочками.
Обжарьте картофель на сковороде с растительным маслом до получения золотистого цвета. Посолите.
В отдельной сковороде на среднем огне обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте их до выпаривания лишней жидкости. Посолите и поперчите.
В отдельной кастрюле на среднем огне растопите масло и добавьте муку, чтобы получилась рулетка. Готовьте её, помешивая, около минуты.
Постепенно влейте в кастрюлю молоко и сливки, помешивая, чтобы избежать образования комочков.
Добавьте в смесь лука и грибов из предыдущего шага, нагрейте до кипения и готовьте еще 5 минут, помешивая.
Выложите картофель в форму для запекания.
Равномерно распределите грибную смесь сверху.
Посыпьте тёртым сыром.
Выпекайте жюльен при температуре 180 градусов Цельсия в предварительно разогретой духовке в течение 15-20 минут.
Подавайте грибной жюльен с картофелем горячим или тёплым.
Приготовьте этот прекрасный грибной жюльен с картофелем и наслаждайтесь вкусом и ароматом этого блюда вместе с вашей семьей или друзьями!
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