Приготовьте жюльен с грибами, заменив курицу на картофель — это очень вкусно!

Жюльен с картофелем и грибами: не менее аппетитный, чем традиционный с курицей

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт грибного жюльена с картофелем — это прекрасная и сытная альтернатива для семейного ужина или обеда. Всего несколько простых шагов, и у вас на столе нежное и ароматное блюдо от сайта RussianFood. com.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты (для 8 порций):

— 7 штук картофеля,

— 250 г шампиньонов,

— 1 луковица,

— 200 мл 10% сливок,

— 100 мл молока,

— 120 г твёрдого сыра,

— 5 столовых ложек растительного масла,

— 1,5 столовых ложек пшеничной муки,

— 2 чайные ложки соли,

— 0,5 чайной ложки чёрного перца.

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте картофель тонкими круглыми ломтиками. Нарежьте лук мелкой соломкой, а шампиньоны — небольшими кусочками. Обжарьте картофель на сковороде с растительным маслом до получения золотистого цвета. Посолите. В отдельной сковороде на среднем огне обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте их до выпаривания лишней жидкости. Посолите и поперчите. В отдельной кастрюле на среднем огне растопите масло и добавьте муку, чтобы получилась рулетка. Готовьте её, помешивая, около минуты. Постепенно влейте в кастрюлю молоко и сливки, помешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте в смесь лука и грибов из предыдущего шага, нагрейте до кипения и готовьте еще 5 минут, помешивая. Выложите картофель в форму для запекания. Равномерно распределите грибную смесь сверху. Посыпьте тёртым сыром. Выпекайте жюльен при температуре 180 градусов Цельсия в предварительно разогретой духовке в течение 15-20 минут. Подавайте грибной жюльен с картофелем горячим или тёплым.

Приготовьте этот прекрасный грибной жюльен с картофелем и наслаждайтесь вкусом и ароматом этого блюда вместе с вашей семьей или друзьями!