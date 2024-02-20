Не гречка, не рис, не картошка: гарнир из этой крупы готовится за несколько минут

Простой и вкусный гарнир из кускуса

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот гарнир из кускуса готовится за считанные минуты. Отличная альтернатива гречке и рису.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 чашка кускуса,

1,5 чашки воды или овощного бульона,

1 столовая ложка оливкового масла,

соль и перец по вкусу,

небольшое количество мелко нарезанной зелени (петрушка, кинза, мята) — по желанию.

Приготовление:

1. Доведите воду или овощной бульон до кипения в маленькой кастрюле.

2. В большую миску положите кускус. Полейте его кипятком или бульоном. Плотно накройте миской и дайте постоять 5-10 минут, чтобы кускус впитал воду и стал мягким.

3. С помощью вилки разрыхлите кускус.

4. Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Перемешайте.

5. Подавайте кускус как гарнир к мясу, рыбе или овощам. По желанию можно посыпать свежей зеленью.