Не гречка, не рис, не картошка: гарнир из этой крупы готовится за несколько минут

Этот гарнир из кускуса готовится за считанные минуты. Отличная альтернатива гречке и рису.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Доведите воду или овощной бульон до кипения в маленькой кастрюле.
2. В большую миску положите кускус. Полейте его кипятком или бульоном. Плотно накройте миской и дайте постоять 5-10 минут, чтобы кускус впитал воду и стал мягким.
3. С помощью вилки разрыхлите кускус.
4. Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
5. Подавайте кускус как гарнир к мясу, рыбе или овощам. По желанию можно посыпать свежей зеленью.
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