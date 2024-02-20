Рассказываем, на что обратить внимание при выборе белокочанной капусты

Чтобы выбрать неиспорченную свежую белокочанную капусту, нужно знать ряд правил.
Обратите внимание на цвет овоща. Он должен быть ярко-зелёным с оттенком спелого лайма. Жёлтый цвет часто говорит о слишком долго хранении кочана, пишут "Белновости".
Ощупайте овощ. Свежий будет плотным и твёрдым. Мягкий овощ, скорее всего, испорчен.
Оцените состояние листьев. Они должны плотно прижиматься к стеблю, а к центру отходят несколько листьев.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.