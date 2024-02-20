Рассказываем, на что обратить внимание при выборе белокочанной капусты

Как выбрать качественную белокочанную капусту

0:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы выбрать неиспорченную свежую белокочанную капусту, нужно знать ряд правил.

Фото: Own work by Nikola Smolenski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обратите внимание на цвет овоща. Он должен быть ярко-зелёным с оттенком спелого лайма. Жёлтый цвет часто говорит о слишком долго хранении кочана, пишут "Белновости".

Ощупайте овощ. Свежий будет плотным и твёрдым. Мягкий овощ, скорее всего, испорчен.

Оцените состояние листьев. Они должны плотно прижиматься к стеблю, а к центру отходят несколько листьев.