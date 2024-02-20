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Шоколадный смузи придётся вам по вкусу: всё взбили в блендере — и готово

Рецепт питательного смузи

0:54
Еда

Этот питательный смузи не оставит вас равнодушными. Приготовьте его на завтрак. рецептом поделился сайт wegym.ru.  

Рецепт питательного смузи
Фото: unsplash.com by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 1 стакан натурального несладкого йогурта,
  • 1 банан,
  • 1 ложка какао-порошка без сахара,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • половина чайной ложки ванили,
  • 1 столовая ложка кокосовой стружки без сахара,
  • 1 столовая ложка мелко порубленного горького шоколада,
  • половина стакана кубиков льда.

Приготовление:

1. Банан нарежьте на кусочки и заморозьте предварительно.

2. На сковороде без масла обжарьте стружку.

3. В чашу блендере положите замороженные кусочки банана. Соедините их с кокосовым молоком, какао, мёдом, ванилью.

4. Всё взбить в блендере.

5. Подать смузи в высоком бокале. Посыпать напиток шоколадом.

БАНАНОВО-ШОКОЛАДНЫЙ коктейль
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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