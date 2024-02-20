Шоколадный смузи придётся вам по вкусу: всё взбили в блендере — и готово

Этот питательный смузи не оставит вас равнодушными. Приготовьте его на завтрак. рецептом поделился сайт wegym.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Банан нарежьте на кусочки и заморозьте предварительно.
2. На сковороде без масла обжарьте стружку.
3. В чашу блендере положите замороженные кусочки банана. Соедините их с кокосовым молоком, какао, мёдом, ванилью.
4. Всё взбить в блендере.
5. Подать смузи в высоком бокале. Посыпать напиток шоколадом.
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