Шоколадный смузи придётся вам по вкусу: всё взбили в блендере — и готово

Рецепт питательного смузи

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот питательный смузи не оставит вас равнодушными. Приготовьте его на завтрак. рецептом поделился сайт wegym.ru.

Фото: unsplash.com by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

1 стакан натурального несладкого йогурта,

1 банан,

1 ложка какао-порошка без сахара,

1 столовая ложка мёда,

половина чайной ложки ванили,

1 столовая ложка кокосовой стружки без сахара,

1 столовая ложка мелко порубленного горького шоколада,

половина стакана кубиков льда.

Приготовление:

1. Банан нарежьте на кусочки и заморозьте предварительно.

2. На сковороде без масла обжарьте стружку.

3. В чашу блендере положите замороженные кусочки банана. Соедините их с кокосовым молоком, какао, мёдом, ванилью.

4. Всё взбить в блендере.

5. Подать смузи в высоком бокале. Посыпать напиток шоколадом.