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Вы полюбите овощи, если попробуйте их есть такими способами

Как включить в рацион больше овощей

1:07
Еда

Чтобы начать есть больше овощей, попробуйте приготовить им новыми способами. Делимся ими.

Как включить в рацион больше овощей
Фото: openverse.org by Teresa Trimm is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Запеките их. Выберите рецепт запеканки, который понравится вашей семье и увеличьте долю овощей ещё больше, добавив несколько ложек замороженной моркови или горошка, пишет self.com.

2. Попробуйте блюда на растительной основе. Да, даже если вы не вегетарианец и не пытаетесь придерживаться веганской диеты: начать с малого, с постных понедельников — отличный способ выработать привычку есть больше овощей. Попробуйте заменить стейк грибами, у которых более мясистая текстура и вкус. Затем вы можете постепенно увеличивать количество блюд на овощной основе, которые вы употребляете каждую неделю, пока это не войдёт в привычку.

3. Добавляйте овощи в тесто для вашей любимой выпечки. Продукты могут помочь улучшить текстуру вашей любимой выпечки. Попробуйте натереть цуккини в тесто для маффинов, чтобы тесто получилось влажным, или добавьте баклажаны в брауни, чтобы они получились более пышными.

Как добавить овощи в свой рацион?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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