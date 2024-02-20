Рассказываем, как можно начать есть больше овощей

Увеличить количество овощей в рационе помогут эти способы

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие не любят овощи, а это очень полезный продукт. Чтобы есть их больше, попробуйте эти способы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/ginnerobot/3189460387/ by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

1. Тушите овощи, добавляя их в супы или карри. Если вы не любитель чрезмерно хрустящих продуктов, таких как капуста или брюссельская капуста, попробуйте использовать их в рецептах, которые смягчат их текстуру. Например, добавляйте стручковую фасоль или листовую капусту в рагу или карри, чтобы они разварились и их не нужно было долго пережёвывать, пишет self.com.

2. Приготовьте из овощей соус песто. Смешайте овощи (шпинат или горошек) с сыром, оливковым маслом и орехами. Приготовленным песто намажьте им мясо и рыбу, приготовленные на гриле, или полейте макароны, чтобы придать им аромат.

3. Разрежьте овощи на небольшие кусочки. Потратьте немного свободного времени на нарезку овощей, таких как морковь, огурцы, перец и джикама, соломкой и храните их в контейнерах для приготовления пищи в холодильнике на всякий случай, когда вам захочется легко перекусить. Для пущей остроты обмакните их в сливочный хумус или луковый соус.