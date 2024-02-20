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Приготовьте идеальный рис: он не будет прилипать ко дну кастрюли - просто следуйте этим шагам

Как приготовить рассыпчатый рис

1:30
Еда

Часто после варки рис прилипает ко дну кастрюли. Этого можно избежать, следуя приведённой технологии приготовления.

Как приготовить рассыпчатый рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. В сотейнике среднего размера на средне-слабом огне обжарьте мелко нарезанный лук в 1 столовой ложке растительного масла в течение 5 минут, пока он не станет мягким. (Если у вас нет времени возиться с луком, просто разогрейте или растопите сливочное масло в кастрюле).

2. Добавьте в кастрюлю 1 стакан сырого риса и 1\4 чайной ложки соли. Перемешайте зёрна, чтобы они равномерно покрылись растительным маслом.

3. Добавьте в рис 2 стакана воды. Используйте холодную воду, если хотите, чтобы рис получился немного липким, или кипяток, если хотите, чтобы рисовые зерна были отдельными и пушистыми.

4. Закройте крышку, доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Дайте рису тушиться, пока он не впитает всю жидкость — 15 минут для белого риса или 45 минут для коричневого.

5. Если вы готовите белый рис, разомните его вилкой и подавайте. Если готовите коричневый рис, разомните его вилкой, выключите огонь, снова закройте крышку и оставьте рис в кастрюле ещё на 10 минут перед подачей. Дополнительные 10 минут помогут сделать коричневый рис максимально нежным.

Как правильно варить рис, простой способ от корейца
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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