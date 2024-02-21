Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению

Самый полезный: фасолевый суп-пюре с помидорами

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп — без сомнения, очень полезное блюдо, основной элемент хорошего и правильного питания. Но мы чаще всего предпочитаем супы на мясном бульоне. И явно перебираем с этими продуктами. Фактически любой мясной бульон, особенно бульон на красном мясе, жирном мясе, например, баранине, вреден для здоровья при его чрезмерном, ежедневном употреблении. Такие супы содержат слишком много пуринов и насыщенных жиров.

Фото: commons.wikimedia.org by SirNico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пурины — это важные соединения, и они должны быть в рационе. Но пурины из мяса и пурины из растительных продуктов принципиально по-разному влияют на наш организм. Переизбыток животных пуринов оказывает серьёзное негативное воздействие на работу почек, провоцирует подагру, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Насыщенные жиры, которых очень много в любом мясном бульоне, в свою очередь становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, деменции. В этой связи очень важно обратить внимание на овощные супы. Особенно богаты растительными белками супы на основе бобовых. Фасолевые супы не только вкусные, но и полезные. Вы получите то же насыщение организма белком, что и при употреблении мясного супа. Но вред насыщенных жиров будет полностью отсутствовать", — отмечает диетолог.

Эксперт рекомендует включать в рацион хотя бы 2-3 раза в неделю овощные супы-пюре.

Фасолевый суп-пюре с помидорами

Ингредиенты:

300 г свежей предварительно вымоченной фасоли,

1 000 г томатов (сорт сливка или любые средние и крупные сорта), томаты должны быть спелыми,

несколько луковиц,

1-1,5 литра воды,

50 мл растительного масла,

немного корицы и зиры, соль, перец, зелень на ваш выбор.

Приготовление:

Фасоль замачиваем до 10 часов, помидоры обливаем кипятком и снимаем кожицу, нарезаем. Лук также измельчаем. Затем варим фасоль чуть более часа. Добавляем помидоры. Затем вместе с бульоном от фасоли все ингредиенты варим ещё до 10 минут, перемешивая. Блендером взбиваем, чтобы сделать структуру пюре. При проблемах с ЖКТ использование в рецепте специй лучше исключить.