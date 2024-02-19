Пикантные котлеты: секрет грузинской начинки, которая порадует ваш вкус. Важны ингредиенты

Каждой хозяйке хочется разнообразить кулинарный опыт, поэтому котлеты "по-грузински" могут стать блюдом, которое удивит всех домочадцев. Получаются нежные и пикантные благодаря секретной начинке.
Ингредиенты для котлет
Приготовление фарша и начинки
Добавить измельченный чеснок и нарезанную зелень в фарш, посолить и добавить приправы. Добавить яйцо и перемешать до однородной массы. Охладить в холодильнике.
Замочить чернослив, обжарить лук до золотистой корочки. Обжарить и перемолоть грецкие орехи. Смешать начинку.
Формирование и жарка котлет
Фарш вынуть из холодильника, формировать "блинчики", в центр которых закладывать начинку. Выкладывать на сковороду и жарить.
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