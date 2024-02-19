Пикантные котлеты: секрет грузинской начинки, которая порадует ваш вкус. Важны ингредиенты

Оригинальный рецепт: Котлеты "по-грузински" с грецкими орехами и черносливом

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждой хозяйке хочется разнообразить кулинарный опыт, поэтому котлеты "по-грузински" могут стать блюдом, которое удивит всех домочадцев. Получаются нежные и пикантные благодаря секретной начинке.

Фото: commons.wikimedia. org by Hrishikes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты для котлет

Фарш из мяса свинины и говядины – 800 г;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Лук репчатый – 2 шт.;

Чеснок – 3-4 зубчика;

Грецкие орехи – 100 г;

Чернослив без косточки – 100 г;

Кинза – 1 пучок;

Хмели-сунели – 2 ч. л.;

Молотый перец чили – 0,3 ч. л.;

Соль;

Сливочное масло;

Растительное масло;

Панировочные сухари.

Приготовление фарша и начинки

Добавить измельченный чеснок и нарезанную зелень в фарш, посолить и добавить приправы. Добавить яйцо и перемешать до однородной массы. Охладить в холодильнике.

Замочить чернослив, обжарить лук до золотистой корочки. Обжарить и перемолоть грецкие орехи. Смешать начинку.

Формирование и жарка котлет

Фарш вынуть из холодильника, формировать "блинчики", в центр которых закладывать начинку. Выкладывать на сковороду и жарить.