Приготовьте плов с курицей самым простым способом — в рукаве для запекания

Плов с курицей в рукаве: простой способ приготовления всеми любимого блюда

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт "Плов с курицей в рукаве" от сайта "Лайфхакер.ру" действительно очень удобен и прост в приготовлении. Для того, чтобы получить вкусный ужин, нужно всего лишь подготовить составляющие, положить их в пакет и поставить запекаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

500-550 г куриного филе,

1 луковица,

1 морковь,

200 г риса,

4-6 зубчиков чеснока,

3 столовых ложки растительного масла,

400 мл воды,

1 чайная ложки приправы для плова,

1 чайная ложка соли.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты: нарежьте куриное филе на средние кусочки, морковь на соломку и мелко порубите лук. Промойте рис несколько раз под проточной водой. Смешайте кусочки курицы с морковью, луком, растительным маслом, солью и приправой для плова. Можно добавить куркуму для аромата. Завяжите одну сторону рукава для запекания. Выложите в рукав сначала рис, затем курицу с овощами. Добавьте чеснок. Влейте тёплую воду. Завяжите рукав с другой стороны и сделайте несколько отверстий сверху. Поместите рукав на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 45 минут.

Ароматный и вкусный плов с курицей будет готов, не требуя много усилий. Приятного аппетита!