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Приготовьте плов с курицей самым простым способом — в рукаве для запекания

Плов с курицей в рукаве: простой способ приготовления всеми любимого блюда

1:26
Еда

Рецепт "Плов с курицей в рукаве" от сайта "Лайфхакер.ру" действительно очень удобен и прост в приготовлении. Для того, чтобы получить вкусный ужин, нужно всего лишь подготовить составляющие, положить их в пакет и поставить запекаться.

Плов с курицей в рукаве: простой способ приготовления всеми любимого блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 500-550 г куриного филе,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 200 г риса,
  • 4-6 зубчиков чеснока,
  • 3 столовых ложки растительного масла,
  • 400 мл воды,
  • 1 чайная ложки приправы для плова,
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты: нарежьте куриное филе на средние кусочки, морковь на соломку и мелко порубите лук.
  2. Промойте рис несколько раз под проточной водой.
  3. Смешайте кусочки курицы с морковью, луком, растительным маслом, солью и приправой для плова. Можно добавить куркуму для аромата.
  4. Завяжите одну сторону рукава для запекания. Выложите в рукав сначала рис, затем курицу с овощами. Добавьте чеснок. Влейте тёплую воду.
  5. Завяжите рукав с другой стороны и сделайте несколько отверстий сверху.
  6. Поместите рукав на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 45 минут.

Ароматный и вкусный плов с курицей будет готов, не требуя много усилий. Приятного аппетита!

Рассыпчатый Плов в Рукаве для запекания! Быстро, сочно, ароматно, без хлопот!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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