Приготовьте плов с курицей самым простым способом — в рукаве для запекания

Рецепт "Плов с курицей в рукаве" от сайта "Лайфхакер.ру" действительно очень удобен и прост в приготовлении. Для того, чтобы получить вкусный ужин, нужно всего лишь подготовить составляющие, положить их в пакет и поставить запекаться.
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты (на 4 порции):
500-550 г куриного филе,
1 луковица,
1 морковь,
200 г риса,
4-6 зубчиков чеснока,
3 столовых ложки растительного масла,
400 мл воды,
1 чайная ложки приправы для плова,
1 чайная ложка соли.
Приготовление
Подготовьте ингредиенты: нарежьте куриное филе на средние кусочки, морковь на соломку и мелко порубите лук.
Промойте рис несколько раз под проточной водой.
Смешайте кусочки курицы с морковью, луком, растительным маслом, солью и приправой для плова. Можно добавить куркуму для аромата.
Завяжите одну сторону рукава для запекания. Выложите в рукав сначала рис, затем курицу с овощами. Добавьте чеснок. Влейте тёплую воду.
Завяжите рукав с другой стороны и сделайте несколько отверстий сверху.
Поместите рукав на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 45 минут.
Ароматный и вкусный плов с курицей будет готов, не требуя много усилий. Приятного аппетита!
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