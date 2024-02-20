Нежные и румяные куриные оладушки: они особенно нравятся детям

Куриные оладьи "Просто и вкусно": от них в восторге и взрослые, и дети

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт простых и вкусных куриных оладий. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" легко приготовить, и оно будет идеальным выбором как для завтрака, так и для обеда или ужина. Оладьи получаются нежными, а их аромат и вкус разбудят ваш аппетит.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Вот что вам понадобится на 6 порций:

— 400 г куриного фарша (из любой части курицы)

— 1 стакан кефира

— 1 яйцо

— 3 столовые ложки муки (плюс немного для обваливания оладий)

— соль и специи — по вкусу

— растительное масло — для жарки

Приготовление:

В большой миске смешайте куриный фарш, кефир и яйцо. Хорошенько перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто. Посолите и добавьте специи по вкусу. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Возьмите столовую ложку теста и формируйте оладьи, обваляйте их в муке, чтобы придать им легкость и предотвратить прилипание к сковороде. Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Когда оладьи готовы, переложите их на тарелку, чтобы удалить излишки масла. Подавайте куриные оладьи теплыми и наслаждайтесь их нежностью и отменным вкусом.

Приготовьте эти простые и вкусные куриные оладьи для своей семьи или гостей, они будут полностью удовлетворены этим прекрасным блюдом!