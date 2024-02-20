Нежные и румяные куриные оладушки: они особенно нравятся детям

Предлагаем вам рецепт простых и вкусных куриных оладий. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" легко приготовить, и оно будет идеальным выбором как для завтрака, так и для обеда или ужина. Оладьи получаются нежными, а их аромат и вкус разбудят ваш аппетит.
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.
Вот что вам понадобится на 6 порций:
— 400 г куриного фарша (из любой части курицы) — 1 стакан кефира — 1 яйцо — 3 столовые ложки муки (плюс немного для обваливания оладий) — соль и специи — по вкусу — растительное масло — для жарки
Приготовление:
В большой миске смешайте куриный фарш, кефир и яйцо. Хорошенько перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.
Посолите и добавьте специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Возьмите столовую ложку теста и формируйте оладьи, обваляйте их в муке, чтобы придать им легкость и предотвратить прилипание к сковороде.
Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
Когда оладьи готовы, переложите их на тарелку, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте куриные оладьи теплыми и наслаждайтесь их нежностью и отменным вкусом.
Приготовьте эти простые и вкусные куриные оладьи для своей семьи или гостей, они будут полностью удовлетворены этим прекрасным блюдом!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Оладьи из Куриного Филе! Очень вкусные куриные оладьи!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ