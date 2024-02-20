Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков назвал хамскими и голословными заявления Юлии Навальной
Глава Белоруссии Лукашенко: Запад готовит провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Беларусь
Студенты Университета Тускулума в США случайно открыли синий вид раков
Виктория Боня выдала себя за рубежом за Анджелину Джоли
Уролог Низин заявил, что нехватка сна и удержание мочи подрывают здоровье почек
Журналист Додолев сравнил поведение Шевчука и Цоя на гастролях во Франции
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Автогонщик Пьер Гасли рассматривается в качестве кандидата на замену Хэмилтона
Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Нежные и румяные куриные оладушки: они особенно нравятся детям

Куриные оладьи "Просто и вкусно": от них в восторге и взрослые, и дети

1:29
Еда

Предлагаем вам рецепт простых и вкусных куриных оладий. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" легко приготовить, и оно будет идеальным выбором как для завтрака, так и для обеда или ужина. Оладьи получаются нежными, а их аромат и вкус разбудят ваш аппетит.

Куриные оладьи "Просто и вкусно": от них в восторге и взрослые, и дети
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Вот что вам понадобится на 6 порций:

— 400 г куриного фарша (из любой части курицы)
— 1 стакан кефира
— 1 яйцо
— 3 столовые ложки муки (плюс немного для обваливания оладий)
— соль и специи — по вкусу
— растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте куриный фарш, кефир и яйцо. Хорошенько перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  2. Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.
  3. Посолите и добавьте специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Возьмите столовую ложку теста и формируйте оладьи, обваляйте их в муке, чтобы придать им легкость и предотвратить прилипание к сковороде.
  6. Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
  7. Когда оладьи готовы, переложите их на тарелку, чтобы удалить излишки масла.
  8. Подавайте куриные оладьи теплыми и наслаждайтесь их нежностью и отменным вкусом.

Приготовьте эти простые и вкусные куриные оладьи для своей семьи или гостей, они будут полностью удовлетворены этим прекрасным блюдом!

Оладьи из Куриного Филе! Очень вкусные куриные оладьи!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Последние материалы
Глава Белоруссии Лукашенко: Запад готовит провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Беларусь
Студенты Университета Тускулума в США случайно открыли синий вид раков
Виктория Боня выдала себя за рубежом за Анджелину Джоли
Уролог Низин заявил, что нехватка сна и удержание мочи подрывают здоровье почек
Эти фильмы стали культовыми в 70-е за рубежом
Журналист Додолев сравнил поведение Шевчука и Цоя на гастролях во Франции
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Автогонщик Пьер Гасли рассматривается в качестве кандидата на замену Хэмилтона
Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Откройте секреты взаимопонимания с собакой: понимание их языка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников