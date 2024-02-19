Питательный смузи с орехами станет полезнейшим перекусом — получите заряд на весь день

Этот простой смузи с орехами — отличное блюдо на завтрак или перекус. Оно принесёт массу пользы благодаря здоровым ингредиентам, входящим в состав.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Банан нарежьте кусочками.
2. В чаше блендера соедините банан с орехами, мёдом, молоком, корицей.
2. Всё взбейте.
Перелейте смузи в стакан и подавайте сразу. Можно также украсить сверху немного измельченными орехами или кусочками банана.
Этот смузи с бананом, орехами и медом — отличный выбор для быстрого и питательного завтрака или перекуса. Он богат белком, питательными веществами и энергией, которая даст вам заряд на весь день.
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