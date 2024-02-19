Питательный смузи с орехами станет полезнейшим перекусом — получите заряд на весь день

Рецепт простого смузи с орехами

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой смузи с орехами — отличное блюдо на завтрак или перекус. Оно принесёт массу пользы благодаря здоровым ингредиентам, входящим в состав.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 спелый банан,

1/4 чашки грецких орехов (или любых других орехов на ваш выбор)

1 стакан молока (можно использовать обычное, миндальное, кокосовое или соевое молоко),

1 столовая ложка натурального мёда,

немного молотого корицы (по желанию).

Приготовление:

1. Банан нарежьте кусочками.

2. В чаше блендера соедините банан с орехами, мёдом, молоком, корицей.

2. Всё взбейте.

Перелейте смузи в стакан и подавайте сразу. Можно также украсить сверху немного измельченными орехами или кусочками банана.

Этот смузи с бананом, орехами и медом — отличный выбор для быстрого и питательного завтрака или перекуса. Он богат белком, питательными веществами и энергией, которая даст вам заряд на весь день.