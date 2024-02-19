Легендарная томатная подлива советских столовых: быстрый и вкусный рецепт

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепты, которые прославили советские столовые, не только рассказывают, как приготовить вкусное блюдо, но и как сделать это быстро.

Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa is licensed under public domain

Ингредиенты

Растительное масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 20 г

Мука – 2 ст. л.

Томатная паста – 1,5-2 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Вода – 1,5 стакана

Соль

Перец

Способ приготовления

В сотейнике на слабом огне разогревают растительное масло и растапливают сливочное. Добавляют муку и максимально быстро перемешивают вилкой либо венчиком. Заправляют смесь томатной пастой. Добавляют 1 стакан воды и размешивают, чтобы пропали комочки. По необходимости, добавляют воду. Огонь умеренный, ближе к слабому. Подливу солят и перчат по вкусу. Можно добавить любимые пряности. В конце добавляют сметану, размешивают и томят 1-2 минуты на медленном огне.

На выходе получается соус, который подходит и к котлетам, и к биточкам, и к голубцам, и к фаршированным перцам.