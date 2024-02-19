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Легендарная томатная подлива советских столовых: быстрый и вкусный рецепт

1:08
Еда

Рецепты, которые прославили советские столовые, не только рассказывают, как приготовить вкусное блюдо, но и как сделать это быстро.

Легендарная томатная подлива советских столовых: быстрый и вкусный рецепт
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 20 г
  • Мука – 2 ст. л.
  • Томатная паста – 1,5-2 ст. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Вода – 1,5 стакана
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

  1. В сотейнике на слабом огне разогревают растительное масло и растапливают сливочное.
  2. Добавляют муку и максимально быстро перемешивают вилкой либо венчиком.
  3. Заправляют смесь томатной пастой.
  4. Добавляют 1 стакан воды и размешивают, чтобы пропали комочки. По необходимости, добавляют воду.
  5. Огонь умеренный, ближе к слабому.
  6. Подливу солят и перчат по вкусу. Можно добавить любимые пряности.
  7. В конце добавляют сметану, размешивают и томят 1-2 минуты на медленном огне.

На выходе получается соус, который подходит и к котлетам, и к биточкам, и к голубцам, и к фаршированным перцам.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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