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Греческий йогурт обретёт новый вкус: попробуйте эти три способа

Три способа полюбить снова греческий йогурт

1:18
Еда

Греческий йогурт — полезный продукт, однако он может быстро надоесть. Вот несколько способов снова полюбить его.

Три способа полюбить снова греческий йогурт
Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Посолите. Добавляйте щепотку соли в йогуртовую смесь, даже если вы готовите фрукты и мюсли. Эта добавка прекрасно дополнит вкус, пишет self.com.

2. Сделайте йогурт начинкой. Если вы устали от мисочек с греческим йогуртом, подумайте о том, чтобы полностью изменить свой подход. Вместо того, чтобы искать, что можно добавить в греческий йогурт, думайте о нём как о чём-то, что можно добавить в другое блюдо. Намажьте им тосты или лаваш, а сверху посыпьте тонко нарезанными огурцами, помидорами, авокадо, семечками и специями для придания пикантности. Или приготовьте сладкий тост из греческого йогурта с арахисовым или миндальным маслом, корицей, мёдом или кленовым сиропом, а также свежими нарезанными яблоками или бананами.

7. Добавьте мороженое. Размешайте одну-две столовые ложки арахисового масла в чашке простого йогурта, сверху полейте растопленным шоколадом и цельным или измельчённым арахисом и дайте всему остыть в морозилке. У вас остается волшебное лакомство в виде пломбира.

Настоящий ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ густой, стоит ложка. Оказалось так просто!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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